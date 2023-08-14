Важные изменения коснулись электротранспорта во Владивостоке

Новая система начала работать с понедельника, 14 августа. Фото: АО «Экспресс.

В приморской столице в городском электропоезде, который следует по маршруту «Владивосток – Мыс Чуркин – Владивосток», ввели новую систему оплаты. Теперь жители города смогут рассчитаться за поездку с помощью транспортной карты, рассказали в пресс-службе мэрии. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Новая система начала работать с понедельника, 14 августа. Оплатить проезд в городской электричке можно через разъездного контролера-кассира в вагоне. Проект реализовали по поручению губернатора края вместе с АО «Экспресс Приморья» и городской администрацией.

Расплачиваться за поездки транспортными картами жители дальневосточной столицы стали с весны 2021 года. Стоит отметить, что она представлена не только в виде привычного для нас прямоугольного предмета, можно приобрести и специальные брелоки, наклейки и браслеты с теми же функциями. Также она доступна в виртуальном формате – заплатить за проделанный путь можно с телефона в мобильном приложении.

Купить единую транспортную карту можно в киосках печатной продукции, на остановочных пунктах или на сайте 100sp.

Для пополнения баланса транспортной карты необходимо воспользоваться банкоматом Сбербанка, приложением Сбербанк-онлайн или Примсоцбанк-онлайн или мобильным приложением «Транспортная карта».

Также с 2021 года в Приморье действует дифференцированный тариф. Сейчас оплата наличными в автобусе стоит 40 рублей, по банковской карте – 35 рублей, а по транспортной – 32 рубля. Подобный подход позволяет пассажирам самим решать, какими способом им удобнее рассчитываться за проезд.

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