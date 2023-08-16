«Животное, думаешь тебя кто-то защитит»: на Камчатке неадекват пинал по голове девушку-бармена, угрожая ножом

Произошло все в кафе в поселке Сокоч. Фото: принтскрин видео.

В камчатском поселке Сокоч Елизовского района повар одного из местных кафе избил свою коллегу якобы за то, что она попросила его не ходить на работу пьяным. Судя по всему, в таком состоянии мужчина является не в первый раз, что не очень нравится другим сотрудникам. Но на замечания девушки он отреагировал крайне агрессивно: зверски ее избил и угрожал убийством. Все происходящее попало на камеры видеонаблюдения. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Дальний Восток».

Судя по записи, Евгений (здесь и далее имена изменены) пришел на смену в кафе в нетрезвом виде. Марию, работающую за барной стойкой, такой расклад не устроил, готовить людям заказы в пьяном состоянии – так себе перспектива. Девушка сделала повару замечание, за что и поплатилась своим здоровьем. Евгений сначала ходил по пятам за коллегой, обзывая ее, а после ударил по лицу, схватил за волосы и повалил на пол. То что творилось дальше – кроме как расправой не назовешь. Мужчина с яростью пинал сою жертву по голове, лицу, животу, словом, куда попадет.

В какой-то момент из двери на кухне выглянула другая сотрудница, услышав гневное «Иди отсюда», быстро ретировалась. Вызвала ли женщина в этот момент полицию, чтобы спасти коллегу – пока непонятно. Следующими на крики истекающий кровью девушки прибежали двое мужчин, не исключено, что тоже подшофе. Робкие попытки остановить агрессора не увенчались успехом. Казалось, с еще большей яростью он начал избивать корчащуюся от боли Марию.

Изверг схватился за нож, точнее в руках оказались сразу два ножа, которыми он и стал угрожать. Сотрудница, выглядывавшая ранее из двери, снова появилась, но ее просьба «Прекратить» – осталась без внимания. Остепенить Евгения опять попытались упомянутые ранее мужчины, один из свидетелей жестокой бойни даже встал перед поваром на колени, умоляя мучителя остановиться, но и это не помогло.

«Что думаешь, животное, тебя кто-то защитит?», «Не пачкай меня, тупая», – с презрением выкрикивал Евгений, оттираясь от крови.

Окончание неравной схватки осталось за кадром. Как уверяют местные жители, девушку в тяжелом состоянии доставили в больницу, сейчас за ее здоровье и жизнь борются врачи. Евгения тем временем ищет полиция.

Корреспондент «Комсомолки» пытался связаться с пресс-службой УМВД и Следственного комитета, чтобы узнать подробности, но получить комментарии на данный момент не удалось. Редакция следит за развитием событий.

Ориентировка на мужчину. Фото: ОМВД Елизовского района.

ОБНОВЛЕНИЕ 21:58

Как рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Камчатке, сотрудника кафе нашли и завели на него уголовное дело по части 3 статьи 30 части 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство).

Местоположение Евгения уже известно, к следователю СК его доставят сотрудники Росгвардии и полиции, после чего его могут заключить под стражу. Ему грозит от 6 до 15 лет лишения свободы.

Прокуратура проследит за ходом и результатом расследования уголовного дела.

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