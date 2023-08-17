Пытались построить еще в 90-х: в столице Приморья завершилось возведение собора в центре города

В 2011 году были забиты первые сваи под фундамент собора. Фото: Михаил ГОТЕНКО.

На центральной площади Владивостока полностью завершено строительство Спасо-Преображенского кафедрального собора. Теперь это – главный православный храм Приморья.

С какими проблемами пришлось столкнуться священнослужителям, как шло возведение, читайте в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

История строительства собора охватывает почти четверть века с 1999 по 2023 годы и достойна сюжета художественного произведения. В XIX веке, когда в Приморье возводили православные храмы, открывшаяся здесь владивостокская епархия не имела своего кафедрального собора. Его старались создать в 1917 году, но из-за революции и отмены бога так и осталась попыткой.

Внутреннее убранство. Фото: Михаил ГОТЕНКО. Фото: Михаил ГОТЕНКО

Чем отличается кафедральный собор от обычного храма? У кафедральных соборов особая миссия – здесь совершает богослужение Митрополит, это центр духовно-просветительской жизни, под который специально создаются пространства.

В конце ХХ века идея создания собора вновь обрела форму. В 1999 году рядом с главной площадью определили место под строительство. В 2000 году посетивший Владивосток патриарх Московский и Всея Руси Алексий II провел в центре божественную литургию и благословил это место на постройку.

В этом же году владивостокская епархия получила документы на землю, но на согласования и решение многочисленных вопросов ушло почти 10 лет.

«В 2011 году были забиты первые сваи под фундамент собора, началось строительство. Сразу было установлено, что стройка будет вестись с помощью пожертвований как частных, так и юридических лиц», – вспоминает Епископ Уссурийский Иннокентий.

Епископ Уссурийский Иннокентий. Фото: Михаил ГОТЕНКО. Фото: Михаил ГОТЕНКО

Вместе с ответственным за строительство Викарием Игорем (Талько) корреспондент «Комсомолки» и другие журналисты поднялись на клирос – балкон, на котором хор уже через несколько дней начнет песнопения. Отсюда особенно хорошо просматривается великолепный иконостас собора.

«За его основу взят иконостас Санкт-Петербургского храма Спас на Крови. Издалека кажется, что он сделан из дерева, но на самом деле это камень», – поделился викарий Игорь (Талько).

Зал для молебна огромен, часть стен украшена фресками и иконами. Все они выполнены в стиле модерн, существовавшем на рубеже ХIХ – ХХ веков и сочетавший в себе черты академической и реалистической живописи.

Викарий Игорь Талько и Игумен Климент. Фото: Михаил ГОТЕНКО.

«Проект внутреннего убранства мы начали разрабатывать в 2019 году. Поскольку храм построен в неорусском стиле, внутренний интерьер мы проектировали в том же направлении. Расписывала наш собор ярославская художественная мастерская «Ковчег», всего около 30 человек», – рассказывает ответственный за художественное оформление собора игумен Климент, настоятель монастыря Серафима Соровского.

Иконы писали художники ярославской мастерской «Ковчег». Фото: Михаил ГОТЕНКО. Фото: Михаил ГОТЕНКО

Затем журналистам показали алтарную обсиду – пространство, оделенное иконостасом от остальной части храма, а на всей поверхности стены находится огромная фреска.

«Фреска называется «Причащение святых апостолов», традиционный для алтаря сюжет. Здесь же находятся и главные святыни храма – престол и жертвенник из мрамора. Мрамор в соборе буквально со всего света – есть итальянский, есть челябинский», – продолжает рассказ игумен Климент, настоятель монастыря Серафима Соровского.

Причащение Святых апостолов традиционный для алтаря сюжет. Фото: Михаил ГОТЕНКО. Фото: Михаил ГОТЕНКО

В соборе расписаны стены только в алтарной части, этого достаточно, чтобы проводить богослужения, но росписи как боковых стен, так и подкупольного пространства продолжатся и после официального открытия собора.

«Для росписи фресок мы используем силикатные краски на водной основе, это обусловлено природными условиями – в Приморье большая влажность, для масляных красок это агрессивная среда, силикат же – структура дышащая», – делится нюансами профессии художник Зураб Модебадзе.

Всего на роспись более чем 800 кубических метров стен Собора потребовалось около 4 месяцев. Внутреннее убранство составят 22 иконы, расположенные на стенах собора, и 54 иконы иконостаса.

Рядом с алтарем собора. Фото: Михаил ГОТЕНКО

19 августа в день Преображения Господня митрополит Владивостокский и Приморский Владимир проведет в соборе первую божественную литургию. Уже на следующий день собор откроет свои двери для прихожан.

Полное освящение планируется провести 21 сентября 2023 года с участием Святейшего Патриарха Кирилла

Справка КП: Общая площадь Спасо-Преображенского Собора составляет свыше 5 300 кв.метров. Высота с крестом — 67 метров 50 сантиметров. Одновременно Спасо-Преображенский собор может вмещать до двух тысяч прихожан. Предусмотрены также помещения общего назначения, малый храм, трапезная, зал собраний на 200 человек.

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