«Метацентры» подарят Владивостоку пять новых уличных арт-объектов

Город станет еще краше. Фото: Сергей БАЛАНОВ

В столице Приморья во второй раз пройдет проект «Метацентры: Владивосток без окраин». Местные художники украсят каждый из пяти районов города произведениями уличного искусства – мозаиками, муралами, скульптурами. Об этом рассказали на пресс-конференции в Приморском краевом отделении Союза художников России организаторы и участники проекта. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Проект «Метацентры» проводится Фондом культурных инициатив «ЭНСО» при поддержке администрации Владивостока и Корпорации развития Дальнего Востока.

«Год назад мы поняли, что Владивостокскому международному биеннале визуальных искусств необходим отдельный проект, который бы оставлял произведения искусства после того, как мероприятие заканчивается. Таким образом и возникла идея «Метацентров», позволяющая создавать в городе произведения паблик-арта, которые становятся визуальными доминантами каждого района», – рассказала директор фонда «ЭНСО» и организатор проекта Юлия Климко.

Метацентр – это морской термин, обозначающий центр тяжести корабля, который позволяет судну сохранять устойчивость, даже если вокруг бушует море.

Один из проектов. Фото: Юрий ГАФАРОВ

«Когда мы говорим про культурную жизнь города, то, как правило, она сосредоточена в центре. И нам хотелось поднять тему окраин, районов, где так же живут люди и им тоже важно находиться в контексте культурных процессов», – добавила Юлия Климко.

Заместитель мэра Владивостока Дарья Стегний считает город уникальным. И именно художники со своим творческим подходом могут увидеть и подчеркнуть эту уникальность. Поэтому администрация приморской столицы активно привлекает художников к оформлению зданий и общественных пространств, проводит фестивали уличного искусства.

«Мне кажется, самое главное – грамотно встроить творческий взгляд художников в существующее пространство, в то же время, не ограничивая талантливые идеи и многообразие их воплощения. Нам стоит вместе с художниками выбрать единую органичную концепцию визуального оформления города, в котором всем комфортно, удобно и красиво», – отметила вице-мэр.

Дарья Стегний считает Владивосток уникальным. Фото: vlc.ru

По мнению заместителя мэра, «Метацентры» создают новые точки притяжения с учетом специфики морского и портового города, особенностей каждого из районов и мнения жителей о том, каким должен быть Владивосток. На пресс-конференции рассказали, какие новые объекты появятся после реализации проекта.

Ксения Фролова и Роман Иванищев из творческой группы Hero4hero совместно с мастерской «Железное дело» установят во Фрунзенском районе, возле Токаревского маяка металлическую скульптуру «Солнце», посвященную поэту-футуристу начала XX-го века Давиду Бурлюку и одному из самых известных его произведений, написанному во Владивостоке – «Гелиовосход».

Ксения Фролова и Роман Иванищее, Hero4hero. Фото: vlc.ru

В Ленинском районе художник Евгений Макеев украсит подпорную стену рядом с почтамтом на Светланской, 41, мозаикой, в которой объединятся символы морского и портового города. В основу ее легли раковина моллюска и водолазный шлем.

«Это будут знакомые всем жителям портовые символы. Но их мы представим в необычном соединении цветов и форм. Каждый новый зритель сможет найти в них свой определенный смысл», – поделился автор проекта, свою работу он назвал «Маяк».

Евгений Макеев рассказал подробнее о своей задумке. Фото: vlc.ru

Дмитрий Лучинин подготовил сразу два эскиза для боковой стены дома на Надебаидзе, 19, в Первомайском районе. Первый представляет изображение ночного приморского города, а второй отображает роль Владивостока, как «автомобильной столицы» Дальнего Востока. Какой именно из них будет реализован – решится при детальном осмотре территории и общении с местными жителями.

В районе Гоголевской развязки появится инсталляция скульптора из Кавалерово Олега Батухтина – он установит в сквере рядом с дорогой буйки, сделанные из дерева и бетона, как напоминание о том, что наш город со всех сторон окружены водой.

В Советском районе, стену дома на улице Успенского, 112, украсит еще один мурал, выполненный самой молодой участницей проекта студенткой пятого курса ДВГИИ Викторией Поезд. Художница изобразит мальчишечек в бумажном кораблике беззаботно отправляющихся куда-то за бескрайний горизонт, не задумываясь о взрослых проблемах.

Беззаботное детство. Фото: Юрий ГАФАРОВ

В этом году «Метацентры» появятся не только во Владивостоке. К проекту присоединится Хабаровск, в котором тоже создадут новый арт-объект.

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