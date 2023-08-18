«Профессионалы» со всей страны проявили свое мастерство на рыбозаводе под Владивостоком

Соревнования проходили в пяти модулях. Фото: Иван ДЯКИН/правительство Приморского края

Содействие занятости молодых специалистов и развитие перспективных направлений в их профессиональной подготовке – одна из приоритетных задача правительства и губернатора Приморского края Олега Кожемяко.

Важным инструментов по подготовке и дальнейшему трудоустройству молодых специалистов является чемпионат «Профессионалы», отборочный этап которого недавно завершился в Приморье.

На Территории опережающего развития «Надеждинская», что в поселке Новый, на базе завода «Русский минтай» за победу в компетенции по обработке биоресурсов боролись шесть студентов профильных колледжей из разных регионов России.

Губернатор Приморья Олег Кожемяко. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

«Работодатели, которые предоставят победителям и призерам отборочного этапа возможность пройти стажировку на базе предприятий или получить предложение о трудоустройстве по профильному направлению – ключевое требование к региону для проведения чемпионата», – считает министр профессионального образования и занятости населения Приморского края Сергей Дубовицкий.

Участники соревновались в пяти модулях: «Разделка рыбы на чистое филе», «Приготовление рыбных полуфабрикатов», «Приготовление пресервов по типу Матье», «Приготовление консервов из минтая» и «Подготовка полуфабрикатов для производства минтая горячего копчения».

Выявить профессионалов в компетенции – это цель чемпионата, созвучная с его названием. Оценивали мастерство участников эксперты из разных регионов. По их мнению, ребята отлично подготовлены. Они не только прекрасно владеют навыками, но и превосходно знают теорию.

«Обработка водных биоресурсов» одна из 248 компетенций чемпионата «Профессионалы», где студенты и школьники демонстрируют свои навыки.

министр профессионального образования и занятости населения Приморского края Сергей Дубовицкий. Фото: КП – Владивосток

Напомним, что с 2023 года в связи с прекращением деятельности международного движения «Ворлдскилс» проводится всероссийский чемпионат «Профессионалы». Он разделен на три этапа – региональный, отборочный и финальный. С 3 по 9 апреля 2023 года в Приморье состоялся региональный этап чемпионата. Соревнования проходили на 18 площадках края: Владивосток, Черниговка, Уссурийск, Находка, Лесозаводск, Большой Камень, Рязановка.

Около 1600 участников демонстрировали свои навыки в 83 компетенциях. В качестве индустриальных экспертов выступили крупные организации – АО «Примагро», ООО Судостроительный комплекс «Звезда», АО «Владхлеб», ОАО «РЖД», ПАО «Сбербанк», МЧС России по Приморскому краю и другие.

Поскольку заявленная цель чемпионатного движения – подготовка кадров, исходя из нее и формируется список компетенций для соревнований и согласуется с работодателями, которые после их завершения ждут на стажировку победителей и призеров по востребованным специальностям.

Важность этого движения подчеркнул губернатор Олег Кожемяко в своем отчете перед Законодательным Собранием Приморского края:

«Особую роль мы отводим совершенствованию системы профессионального образования с учетом запроса предприятий ведущих отраслей экономики края, а также повышению престижа инженерных и рабочих специальностей. Считаем, что это самое главное в вопросе подготовки кадров».

Финал чемпионата по профессиональному мастерству пройдет в Санкт-Петербурге с 25 по 29 ноября 2023 года. На соревнованиях соберутся специалисты различных промышленных областей, чтобы представить свои профессиональные навыки и претендовать на звание лучшего в своей категории.

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