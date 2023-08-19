Больше желающих теперь могут приобрести жилье в Приморье по «Доступной ипотеке»

«Доступная ипотека» остается одной из самых востребованных программ у жителей края. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Приморском крае реализуются важные для жителей края программы: «Арендное жилье», «Доступная ипотека», «Обеспечение жильем молодых семей Приморского края» и другие. Теперь еще больше жителей Приморья смогут воспользоваться льготной программой кредитования в Приморье. Ранее рассчитывать на «Доступную ипотеку» могли 18 категорий граждан, теперь к ним добавилось еще три – ветераны боевых действий, родные, погибших при выполнении задач в ходе специальной военной операции и молодые специалисты в возрасте до 36 лет (включительно). То есть – выпускники средних профессиональных и высших учебных заведений. Впервые устроившихся по полученной специальности, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

«Доступная ипотека» остается одной из самых востребованных программ у жителей края. По словам специалистов Корпорации развития жилищного строительства, с 2018 года выдано кредитов на три миллиарда рублей. А в начале этого года выдали 192 займа на сумму почти 700 миллионов.

«Больше всего заявок поступает от госслужащих, учителей, медицинских работников, силовиков и сотрудников предприятий оборонно-промышленного комплекса», – подчеркнули в корпорации.

Девушка знакомится с условиями оформления ипотеки. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Программа набирает популярность также среди жителей края, в семьях которых, начиная с 1 января 2018 года, родился первый ребенок. Приобрести жилье на льготных условиях можно при первоначальном взносе от 15% и по кредитной ставке от 6,1%. Это могут сделать участники программы, лдя которых работа в государственных и муниципальных учреждениях образования, находящихся на территории Приморского края, является основным местом работы. Жители края, являющиеся инвалидами, или членами семей которых являются дети-инвалиды, люди для которых работа в организациях, 100 процентов акций(долей) которых принадлежит Приморскому краю, является основным местом работы. И это далеко не весь список, подробнее можно ознакомиться с ним на официальном сайте Корпорации развития жилищного строительства.

Отметим, что в Приморье активно реализуется программа «Арендное жилье» ее участники также могут воспользоваться «Доступной ипотекой». Это относительно новый проект правительства Приморского края, который призван создать условия для повышения миграционной активности населения и обеспечить приток квалифицированной рабочей силы в экономически эффективные отрасли региона.

В тех муниципалитетах, где расположены производства, создаются новые рабочие места и требуются кадры, с 2020 года ведется активное строительство многоквартирных жилых домов, предназначенных для сдачи в коммерческий найм специалистам с более выгодными для них условиями.

«Благодаря программе льготного арендного жилья 1 645 семей получили ключи от квартир. Это прекрасная возможность для жителей края заселиться в готовое жилье и через три месяца оформить его по краевой программе «Доступная ипотека», – подчеркнул губернатор Олег Кожемяко.

По словам главы края, программа льготного арендного жилья востребована в крае и будет продолжена. Построенные 800 квартир в Большом Камне обеспечили высококвалифицированными рабочими судостроительный завод «Звезда». 440 квартир сдано в Находке для врачей, учителей, работников заводов. Виден социальный эффект. Главы муниципальных образований активно включились в эти процессы.

Возможность пользоваться таким жильем станет основой нового качества жизни в Приморье и позволит жителям в полной мере реализовать уникальные возможности, которые нашему краю дал Курс на Восток, объявленный президентом Владимиром Путиным.

Получить консультацию можно у специалистов управления ипотечного кредитования по адресу: Владивосток, переулок Краснознаменный, 5в, 5 этаж. Время работы: понедельник – пятница с 9.00 до 17.00. Контактные телефоны: 8 (423) 260-72-09, 8 (800) 250-72-10 (звонок бесплатный).

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