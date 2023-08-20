Пассажир рейса Владивосток – Петропавловск-Камчатский пытался пронести в самолет боевую гранату

взрыватель и граната Ф1 лежали у мужчины отдельно. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Во владивостокском аэропорту у пассажира, который отправлялся из приморской столицы в Петропавловск-Камчатский, изъяли гранату. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Впервые о случившемся рассказали в социальных сетях. По информации очевидцев, взрыватель и граната Ф1 лежали у мужчины отдельно. Как только выяснилось, что в его багаже находится опасный снаряд, его изъяли, место оцепили, а пассажира пригласили для разбирательств. Откуда у мужчины снаряд, он якобы объяснить не может.

В пресс-службе управления МВД на транспорте корреспонденту «Комсомолки» подтвердили информацию, но добавили, что дальнейшим разбирательством займется Восточный военный округ. Редакция обратилась в пресс-службу ФСБ, чтобы узнать подробности, однако комментарии пока не предоставили.

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