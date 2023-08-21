Бабушка в обмен на три миллиона: в Приморье завели уголовное дело о похищении

Неизвестный представился сотрудником правоохранительных органов. Фото: Мария ЛЕНЦ

Вопиющий случай произошел в Приморье. Неизвестные похитили 75-летнюю бабушку жительницы Большого Камня. Женщине позвонили и сказали, что скажут местоположение ее родственницы только после того, как она переведет три миллиона рублей, однако она не растерялась и обратилась в Следственный комитет. Ведомство завело уголовное дело. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Всю хронологию событий рассказали в пресс-службе Следственного комитета. По версии следствия, 16 августа на стационарный телефон пожилой женщине позвонил мужчин. По классической схеме мошенников он представился сотрудником правоохранительных органов и рассказал, что родственники пытаются похитить деньги с ее счета. Первое, что должна была сделать бабушка, чтобы не остаться без финансов, купить мобильный телефон и сообщить номер аферисту. Ничего не заподозрив, она так и поступила.

На следующий день мужчина позвонил ей уже на мобильный и предложил перевести деньги на безопасный счет. Для этого он вызвал ей такси, на котором она доехала до отделения банка во Владивостоке, где ее встретил незнакомец. Он передал женщине необходимые реквизиты, и та перевела мошеннику два миллиона рублей, после чего для бабушки сняли гостиницу, где она провела двое суток.

Через два дня, 19 августа, аферист вызвал для женщины такси и на этот раз отправил ее в Уссурийск, чтобы она подписала документы. Однако в городе ее нашли сотрудники правоохранительных органов.

Уголовное дело завели по пункту «з» части 2 статьи 126 УК РФ (похищение человека из корыстных побуждений). Похитителю грозит лишение свободы на срок до 12 лет.

В этой истории остаются некоторые загадки, например, до сих пор неизвестно, был ли похититель один или у него был сообщник. Следственный комитет продолжает расследование дела, выясняет все обстоятельства произошедшего и допрашивает свидетелей.

В ведомстве напомнили, что, если вам звонит человек, который представляется сотрудником правоохранительных органов, и просит перевести деньги на неизвестный счет, стоит написать заявление в полицию, так как это мошенники.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Повздорили из-за имущества: оглашены подробности громкого похищения человека в Приморье

Похищение мужчины в Уссурийске было связано с имущественным спором (подробнее)

Угрожали расправой: жительница Приморья заявила в полицию о своем похищении

Во Владивостоке задержали рецидивистов, похитивших женщину и ее 1,5 миллиона (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.