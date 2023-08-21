Светлана Красицкая: пострадавшим от паводков приморцам положены выплаты при потере имущества и вреда здоровья

Министр социальной политики и труда Приморья Светлана Красицкая. Фото: Елизавета ЕНИНА

Тайфун KHANUN уже покинул Приморье, однако по-прежнему жители края борются с последствиями удара стихии. Часть людей осталась без некоторого имущества, другая – и вовсе без крыши над головой. Специально для пострадавших от паводков в регионе ввели специальные выплаты, подробнее о которых рассказала министр социальной политики и труда Приморья Светлана Красицкая.

– Какие меры поддержки для пострадавших от паводков существуют в крае?

– С 15 августа по постановлению губернатора Приморья Олега Кожемяко, был введен режим чрезвычайной ситуации регионального уровня. В его рамках пострадавшим от тайфуна жителям положены определенные выплаты. Первая – единовременная при нарушении условий жизнедеятельности – 10 тысяч на каждого члена семья, вторая – утрата имущества первой необходимости- 50 или 100 тысяч рублей в зависимости от степени утраты имущества, третья – ущерб здоровью в зависимости от степени тяжести: при легкой – 200 тысяч рублей, при средней, тяжелой – 400 тысяч, в случае смерти родственники получают миллион рублей.

Отмечу, что нарушения условий жизнедеятельности связаны с разрушением конструктива помещения или заходом воды внутрь на 10 и более сантиметров.

Также Олег Николаевич поручил экономическому блоку проработать меры поддержки для малого бизнеса.

– От какие критериев зависит выплата? Например, если у человека протекла крыша в доме, положены ли ему в таком случае деньги?

– Весь ущерб оценивают специальные комиссии, но, если будет доказано, что крыша пострадала из-за осадков во время тайфуна, выплата положена.

– Где можно оформить региональную выплату?

– Через Госуслуги. Хочу поблагодарить тех, кто обращается к нам через этот портал, так как с его помощью заявления автоматически попадаю к нам, и мы оперативно включаемся в работу. Также можно посетить МФЦ.

Хочу добавить, что заявление на ИГПУ или при очном обращении необходимо подать на каждого члена семьи.

– Кто принимает решение о назначении выплат?

– Сначала главы муниципалитетов вместе с комиссиями обследуют пострадавшие дома, затем пишут заключения и отправляют его нам, в Центр социальной поддержки населения. Затем мы решаем, назначить человеку выплату или отказать.

– До какого числа необходимо подать заявление, чтобы воспользоваться мерой поддержки?

– В течение двух месяцев с момента объявления режима ЧС, то есть до 15 октября – это касается выплат на имущество и жилье. Если же говорить о причинении вреда здоровье – в течение года.

– Полагается ли выплата, если человек не является собственником дома или земли?

– Да, право на получение денег есть и в таком случае. Подтверждением факта вашего проживания на территории может стать ваша работа, обращение в поликлиники, посещение детьми садов или школ.

– А если человек подает заявление через Госулуги? Портал не просит прикреплять документы для подтверждения проживания без прописки, значит ли это, что жителю автоматические откажут в выплате?

– Нет, главное – подать заявление, которое будет рассмотрено в любом случае, затем комиссия посетит вас и установит факт проживания.

– Каковы сроки получения выплаты после подачи заявления?

– После обращения мы принимаем решение в течение 15 дней, и делаем все возможное, чтобы уложиться в эти сроки. На перечисление денег отводится 5-7 дней.

– Полагается ли денежная поддержка приморцам, если пострадал их урожай?

– После прошедших в крае дождей ущерб понесли многие сельскохозяйственный районы. Но размер выплат устанавливают муниципальные органы, сумма везде разная и зависит от бюджета района или округа.

– Могут ли приморцы рассчитывать на помощь в виде стройматериалов?

– У нас на региональном уровне такой меры поддержки нет, но действует закон: если вы собственник или наниматель, пострадало ваше единственное жилье и комиссии по оценке ущерба признают его непригодным, вы имеете право на выплату за счет средств регионального бюджета. Она производится по следующей схеме: 33 квадратных метра если в семье один человек, 42 квадратных метра, если вас двое, и 18 квадратных метров на одного члена семьи, состоящей из трех и более человек.

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