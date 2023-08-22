Во Владивостоке ремонтируют надземный переход на Маковского

Маковского можно пересечь по надземным переходам в районе остановок «14-й километр». Фото: Администрация Владивостока

Муниципальное дорожное предприятие «Содержание городских территорий» и привлеченные подрядчики начали ремонт надземных и подземных пешеходных переходов на оживленных улицах Владивостока. Специалисты ремонтируют ступени на виадуке, проходящем над улицей Маковского в районе остановки «13-й километр», и приводят в порядок переходы в районе Покровского парка, на Партизанском проспекте, Калинина, Олега Кошевого, Коммунаров и других улицах, сообщила мэрия. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Работы проводятся на оживленных улиц Владивостока. Фото: Администрация Владивостока

На виадуке в районе остановки «13-й километр» на улице Маковского сильно износились и начали разрушаться старые ступени. Поэтому рабочие полностью сняли их, чтобы заменить на новые. Заодно здесь укрепят металлические ограждения, а несущие конструкции перехода покроют специальной краской, защищающей от осадков и влажности.

С некоторых переходов пришлось снять ступени. Фото: Администрация Владивостока

Работы на виадуке планируется завершить за две недели. Жителей в это время просят пользоваться альтернативными маршрутами. Например, Маковского можно пересечь по надземным переходам в районе остановок «14-й километр» и «Академическая».

После завершения ремонта здесь, дорожники займутся ремонтом соседнего виадука на остановке «14-й километр» и на развязке в районе Баляева, 60, состояние которых тоже далеко от идеального.

Одновременно бригады дорожных служб убирают граффити и красят стены в подземных переходах возле Покровского парка и на Партизанском проспекте.

Дорожники также убирают граффити. Фото: Администрация Владивостока

На надземных переходах на Олега Кошевого, Маковского, Калинина, Коммунаров и других улицах специалисты приводят в порядок перилла и ограждения, а также красят конструкции виадуков.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.