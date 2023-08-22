Томас, где ты был? Два года туристы из Якутии дожидались возвращения своего кота, пропавшего в Приморье

Семья отдыхала на базе в поселке Зарубино. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

Собираясь в очередной отпуск на море, семья Оксаны Пилишкиной даже не думала, чем обернется эта поездка для их домашнего любимца. Отдохнуть они решили на базе в поселке Зарубино на самом юге Хасанского района Приморья. Это место любимо не только жителями края, но и туристами со всего Дальнего Востока – людей сюда привлекает теплое море, прекрасные песчаные пляжи и живописная природа. Поначалу все шло хорошо, но затем Пилишкины заметили пропажу своего питомца. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Кот Томас спокойно жил вместе с хозяевами в арендованном домике в Зарубино, но за три дня до отъезда пропал без следа.

«Мы продлили проживание еще на неделю, бегали, звали, привлекли к поискам местных мальчишек. Это кот моих родителей, домашний, холеный, избалованный, вовсе не гулена, да к тому же стерилизованный. Он даже обычный корм не ел, предпочитал мелкие кусочки оленины или сохатины, мы ведь сами из Якутии. Нам все говорили, что, скорее всего, его загрызли собаки», – рассказала «Комсомолке» Оксана.

Не найдя Томаса, семья в подавленном настроении двинулась в обратный путь. Когда за спиной осталась тысяча километров, раздался звонок с неизвестного номера. Пилишкиным сообщили, что похожего кота видели на соседней базе. Конечно, тут же развернулись и поехали обратно. Еще десять дней отчаянных поисков: проверили все крыши и сараи, ходили по кустам, всех опрашивали, к поимке питомца активно подключились местные жители, администрация места отдыха и туристы, но результата не было. В итоге решили, что видели не Томаса, а домашний любимец, вероятно, действительно погиб.

Искать Томаса помогали жители и администрация базы отдыха. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

Каково же было удивление хозяев, когда уже зимой им позвонил владелец базы и сообщил, что кот вернулся на прежнее место! Исхудавший, заматеревший, но живой и невредимый. Правда, все попытки его изловить окончились провалом – он ни к кому не шел в руки, кусался и царапался как сумасшедший. Потом снова пропал, но начал периодический появляться.

Семья отправляла в Зарубино деньги с просьбой покупать и оставлять корм для их любимого рыжика. Надеялись, что получится договориться и привезти кота домой вместе с сердобольным дальнобойщиком, но внезапно проявившийся дикий нрав Томаса не дал осуществиться этим планам.

Вернуться в Зарубино Пилишкины смогли только через два года.

«Нам все говорили, что шансов его встретить немного, ведь на базе он не жил, только приходил временами, последний раз его видели в начале лета. Но стоило выйти из машины и позвать «Томас, Томас!» – как он тут же объявился! Это было просто какое-то чудо. Ведь он, скорее всего, уже отвык от своего имени, на базе все называли его просто бандитом. Он нас сразу узнал, подбежал, дался в руки», – радуется Оксана.

Кот сразу узнал своих хозяев. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

Хозяева Томаса благодарны отзывчивым жителям Приморья, которые приняли самое деятельное участие в жизни кота: искали, кормили, предлагали бесплатное жилье на время поисков. А рыжий бродяга никуда теперь не убегает, спокойно живет в номере вместе со своими хозяевами на базе отдыха, как будто и не было этих двух лет дикой жизни. Где он пропадал, так и осталось загадкой.

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