Актеры Даниил Спиваковский и Дмитрий Певцов встретились с участниками СВО в госпитале ТОФ

Артисты приехали во Владивосток на один день. Фото: Татьяна ГЛАГОЛЕВА

Известные и всеми любимые артисты приехали во Владивосток всего на один день на съемки фильма «9 секунд». В перерыве они выступили перед бойцами, которые проходят лечение в главной больнице Тихоокеанского флота. Артист театра Даниил Спиваковский открывал концерт и представил собравшимся в клубе госпиталя ТОФ своего коллегу Дмитрия Певцова. После завершения концерта корреспондент «Комсомольской правды – Владивосток» получил возможность поговорить с гостями.

«Они такие же наши зрители. Они так же смеялись над шутками, как и простые зрители и так же сопереживали. Это замечательно. А наша работа актерская радовать зрителя. Это наша поддержка, наши силы. Ребятам силы, мужества, прежде всего, конечно, поправить свое здоровье», – поделился своим мнением о бойцах Даниил Спиваковский.

По поводу участия в фильме «9 секунд» артист отметил, что такое кино необходимо снимать, так как оно нужно для будущих поколений:

«Когда мне предложили этот сценарий, у меня не было даже вопросов. Было понятно, что это нужно снимать. Будущие поколения должны знать, как мы жили в начале третьего тысячелетия. Какие победы, какие подвиги совершались нашими солдатами-героическими. Эти ребята, которые сидели сегодня в зале, тоже все прекрасно понимают, а вот детям нашим это очень важно».

По мнению Даниила Спиваковского, фильм «9 секунд» важен для будущих поколений. Фото: Татьяна ГЛАГОЛЕВА

Даниил Спиваковский частый гость во Владивостоке. Когда-то вместе с коллегами он принимал участие в проекте «Кинотур» и объездил практически все города и поселения Дальнего Востока. Но насчет Приморского края и его столицы, у него особое мнение:

«Замечательный и чистый город. Я когда-то на остров Русский ездил, когда там еще не было моста. Мы вплавь добирались, на лодочках. А теперь замечательный мост, университет. Вообще Владивосток, как и сам регион, процветает».

Жители приморской столицы уже привыкли к тому, что центр города частенько превращается в съемочную площадку, киноиндустрия тоже проявляет огромный интерес к Владивостоку.

«Посмотрите, здесь какая природа, океан, горы, и можно снимать кино о войне, о моряках, потому что тут порт, корабли. Это очень важно для кино, и я знаю, что может быть редко, но не первый раз снимается во Владивостоке фильм. Если сделать здесь хорошую киностудию, оснастить ее техникой, тогда останется только приехать артистам, загримироваться, одеть костюмы и исполнить свою роль», – рассказал Даниил Спиваковский.

Депутат Госдумы, первый зампред Комитета Госдумы по культуре, народный артист России Дмитрий Певцов отметил, что не снимался в кино с 2017 года. Однако прочитав сценарий фильма «9 секунд» решил принять в нем участие:

«Этот проект, эта история нашего героя не оставила меня равнодушным. Я согласился сниматься только потому что горячо приветствую такого рода проекты и хотел внести посильный вклад. Я сюда летел не из Москвы, а из Ялты. Это еще сутки на машине до Сочи, еще долететь до Москвы. Это безумие, конечно, но, я на это пошел потому что считаю, что это – часть моей работы, связанной с специальной военной операцией и вообще с тем, что происходит у нас в искусстве. Это замечательный проект, и я хочу, чтобы он получился, чтобы увидело, как можно большее количество зрителей, в том числе, молодых», – отметил артист.

Дмитрий Певцов надеется, что фильм посмотрит большое количество зрителей. Фото: Татьяна ГЛАГОЛЕВА

Перед бойцами СВО, которые собрались в зале Клуба госпиталя ТОФ, Дмитрий Певцов исполнил любимые песни. В программе были композиции Владимира Высоцкого и из рок-оперы «Юнона и Авось».

«Я уже более 40 лет на сцене, и я чувствую, как меняется атмосфера в зале. Даже сегодня она изменилась: были улыбки, выдохи душевные, я это чувствовал. Чуть-чуть ребятам стало полегче. Дело в том, что механизмы любого сопереживания и включения в то, что происходит на сцене, он связан с тем, что я отключаюсь от своих проблем. И чем интересней там, чем больше душа и сердце находится с теми, кто на сцене, с героями или с песнями, тем меньше обращаем внимание на себя. Это такая тоже терапия», – поделился Дмитрий Певцов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Известный актер и депутат Госдумы РФ встретился с бойцами СВО во Владивостоке

В Приморье артист прибыл для участия в съемке фильма (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.