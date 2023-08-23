«Забвению не подлежит»: во Владивостоке почтили память героев СВО с помощью высоких технологий

Мероприятие прошло 22 августа. Фото: Михаил ГОТЕНКО

«Забвению не подлежит» – так называется музыкальная программа, прошедшая накануне, 22 августа, на центральной площади Владивостока. Она была посвящена памяти воинам-землякам, погибшим во время боевых действий.

С помощью лазерной оптической голограммы с музыкальным сопровождением на струях «умного» фонтана, появившегося в дальневосточной столице в 2021 году, показали портреты погибших героев. Лица можно было увидеть с помощью проекции: это герои, жившие в Приморском крае. Посетители акции приносили свечи в память о бойцах.

Портреты героев проецировали с помощью голограммы. Фото: Михаил ГОТЕНКО

«Первое такое мероприятие прошло в Благовещенске на торжествах, посвященных Дню Победы, в этом году. Мы предложили мэрии Владивостока провести подобную программу у нас, согласовав идею с родственниками погибших и Министерством обороны. В мэрии нас поддержали и предоставили все необходимое», – отметил организатор программы Владимир Стуков, координатор Института общественных наблюдателей города Владивостока.

Акция развернулась у фонтана на центральной площади. Фото: Михаил ГОТЕНКО

По словам организаторов, это мероприятие предназначалось прежде всего для родственников погибших. Это наша память о тех, кто не побоялся и встал на защиту мирной жизни. Завершилась акция минутой молчания.

Каждая свеча – память о погибшем земляке. Фото: Михаил ГОТЕНКО

Кстати, организаторам мероприятия уже поступило предложение от правительства Приморского края о проведение подобных мероприятий в других городах Приморья. Фонтаны для этого не обязательны – проекции можно отобразить, например, на фасадах зданий.

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