Кластерная политика помогает школьникам в Приморье трудоустроиться

Кластерную политику в Приморье приняли год назад. Фото: Иван ВИСЛОВ

В 2022 году в Приморье приняли кластерную политику, которая помогает подготовить будущие востребованные кадры в лице выпускников школ. Благодаря проекту ребята улучшают свои результаты по Всероссийской олимпиаде, проходят практику на интересных для них предприятиях и определяются с профессией. Подробнее о программе, ее сути и итогах рассказала начальник отдела по общему образованию министерства образования края Ирина Моргунова.

– Какие результаты дала кластерная политика?

В Приморье создана сеть образовательных кластеров, которые представляют собой системное объединение различных организаций. Они взаимодействуют не только с учреждениями высшего и среднего профессионального образования, но и с министерствами и предприятиями Приморского края, заинтересованными в мотивированных и грамотных выпускниках.

В проект входят 85 общеобразовательных организаций, где есть специализированные классы по направлениям: аграрное, медицинское, педагогическое, инженерное, авиа и судостроительное, морское, юридическое.

Благодаря кластерной политике в образовательный процесс школ удалось включить инфраструктурные и кадровые возможности ВУЗов. Так, школьники из 14 учреждений во Владивостоке изучали на базе ДВФУ физику и математику.

Такая работа дает свои плоды, в крае качественно улучшились результаты Всероссийской олимпиады школьников. У нас два победителя заключительного этапа соревнований по физике и китайскому языку, пять призеров по экологии, физике, английскому языку.

Результаты ЕГЭ по базовой математике показали динамику. Увеличилось количество учеников, сдавших экзамен на «4» и «5». Средний балл увеличился с 3,68 до 4, а по профильному уровню – с 46 до 49.

Средний балл по химии и физике повысился с 47 до 49. В этом году пять стобалльников по химии, два – по физике.

Улучшились результаты и у выпускников 9-х классов. По математике: количество обучающихся, не преодолевших порог в основной период, снизился с 22% до 8%, а средний балл вырос с 3 до 4.

С целью погружения в специфику работы и знакомства со спектром профессий, для учеников специализированных классов в июне 2023 организовали летнюю практику на предприятиях Приморского края.

Ребята из медицинских классов нарабатывали опыт на базе 10 медицинских учреждений региона, ученики агроклассов – в 13 предприятиях, а будущие педагоги работали в качестве вожатых в пришкольном лагере своей школы,

Для повышения мотивации и расширения горизонтов в выбранном направлении обучающиеся спецклассов приняли участие в программе «Профессия вместе с аттестатом». Благодаря этому проекту 1174 человека получили документ о профессиональной подготовке по 19 направлениям. В следующем учебном году эта работа продолжится.

начальник отдела по общему образованию министерства образования края Ирина Моргунова. Фото: администрация Артемовского ГО.

– Какая цель у данной политики в крае?

– Познакомить ребят на практике с предприятиями региона, их спецификой и направлениями работы, показать возможности высших учебных заведений и ресурсы Приморья.

– Какие кластеры сейчас существуют и развиваются в Приморском крае?

– На данный момент в крае существует три кластера – технологический, естественно-научный и гуманитарный.

В новом учебном году количество школ, открывающих спецклассы увеличилось до 178. В 2023-2024 планируется реализовать направления кластерной политики с учетом потребностей экономики региона: Курчатовский класс, классы Росатома, IT-классы, а также четыре пилотных инженерных класса федерального центра «Сириус». Кроме того, откроются казначейские и юридические классы.

– Какие основополагающие решения были приняты по кластеру «Педагогика» в 2023 году?

– В работе по преодолению дефицита педагогических кадров следует обратить внимание на расширение сети психолого-педагогических классов и групп. В крае они существуют в 36 общеобразовательных организациях 26 муниципалитетов. В новом учебном году планируется открытие в 67 учреждениях.

Министерство с 2022 года провело огромную работу по созданию новых образовательных программ на бесплатной основе за счет средств регионального бюджета по направлению «Педагогическое образование» (два профиля) на базе Приморского государственного аграрно-технологического университета и Владивостокского государственного университета. В 2023-2024 учебном году на базе ВУЗов стартует набор по целевому обучению.

– Какие программы и как давно реализуются в крае по ранней профориентации? Есть ли видимые результаты?

– В рамках проекта «Успех каждого ребенка» реализуется «Билет в будущее». Благодаря нему школьники бесплатно смогут пройти и профориентационные диагностику и пробы, чтобы определить свою профессиональную траекторию на цифровой платформе, на которой зарегистрировано 13 000 человек.

Всероссийский проект по профессиональной ориентации «ПроеКТОриЯ» проводится с 2013 года. Участники проекта – эксперты крупнейших российских компаний и вузов, лучшие педагоги страны и мотивированные школьники. Главная цель проекта – решение актуальных вопросов в области профессиональной ориентации и самоопределения детей.

Начиная с 2021 года, в крае реализуется программа «Профессия вместе с аттестатом». По итогам ее работы 1174 обучающихся получили документ о профессиональной подготовке по 19 направлениям.

В 2022-2023 учебном году 311 учеников из 5 школ поучаствовали в пилотном тестирование на платформе Профилум. Итоги показали детальную картину по каждому классу — какие есть увлечения и интересы у ребят, какие профессии им подходят. Ученики получили персональные рекомендации и выбрали онлайн-курсы для погружения в различные специальности.

Весной 2024 года планируется проведение регионального мероприятия «Профматрица25».

– Будут ли какие-то привилегии для педагогов. Которые принимают в этом активное участие?

– При достижении показателей повышения качества образовательных результатов, предусмотрены стимулирующие выплаты педагогам на уровне образовательного учреждения. Кроме того, мы поощряем их грамотами и благодарственными письмами на уровне школы, муниципалитета, края.

В конце 2022 года по инициативе губернатора Приморского края Олега Кожемяко был принят закон о мерах поддержки педагогов: единовременная выплата молодым специалистам, ежемесячная доплата, частичная компенсация расходов за съемное жилье. Также есть ежемесячная выплата для наставников и компенсация части стоимости путевки на санаторно-курортное лечение.

– Принимает ли участие бизнес в вопросе ранней профориентации? Какую роль играют компании в этой области?

– В рамках проводимой профориентационной работы с целью обеспечения непрерывной связи науки, образования и производства, для повышения качества подготовки будущих специалистов, краевое министерство образования и школы заключили соглашения о сотрудничестве с ведущими предприятиями и организациями региона. Обучающиеся специализированных классов (медицинские, инженерные, педагогические, агроклассы) в июне 2023 года прошли летнюю практику на предприятиях Приморского края.

Кроме того, для ребят проводятся экскурсии в организациях, а работники предприятий проводят мастер-классы.

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко отмечал, что существуют два основных вектора развития системы образования в Приморье: первый – повышение качества образования. Чтобы мотивировать педагогов к профессиональному росту, второй – повышение престижа учителя.

«Правительство края инициировало законопроект, предусматривающий создание Фонда стимулирования для школ с наилучшими результатами. Полагаем, что это послужит поводом для здоровой конкуренции между отраслевыми учреждениями. Также, с учетом предложений, поступивших от педагогического сообщества и профсоюзных организаций, подготовлен законопроект, который позволяет наделять статусом «молодой специалист» не только тех, кто окончил учебное заведение, но и тех, кто трудоустроился на последних курсах и уже обучает ребят. Таких студентов, которые еще учатся и работают в школах, у нас достаточно много», - отметил глава региона.

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