Трубы как решето: во Владивостоке показали, насколько изношены сети теплоснабжения

Вот так выглядят изношенные трубы. Фото: Юрий ГАФАРОВ

Этим летом во Владивостоке идет самая масштабная модернизация системы теплоснабжения за долгие годы. Коммунальщики до середины октября должны полностью заменить в городе около 20 километров труб. Неизбежны раскопанные дворы и дороги, автомобильные пробки и нарушенный ритм жизни горожан. Жителей тревожил вопрос: почему реконструкция началась столь бурно и резко?

Администрация наглядно показала, в каком состоянии находятся заменяемые трубы, чтобы вопросы отпали. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Решето. Другое определение куску трубы, которую вынули из теплотрассы возле дома на улице Героев Хасана, 20, подобрать сложно. Полностью проржавевшая, с толщиной стенок чуть больше миллиметра и огромными дырами по всей поверхности. Кажется, возьми в руки – и рассыплется. Остальные «экспонаты», лежащие на столе на крыльце администрации, выглядят немногим лучше.

Вот так выглядят изношенные трубы. Фото: Юрий ГАФАРОВ

«Всем этим трубам где-то 30 лет с плюсом. Разница в их состоянии зависит от условий эксплуатации – попадала в теплотрассу вода снаружи или нет, осуществлялась ли регулярная промывка трубы. Поэтому часть труб в относительно неплохом состоянии, а часть разрушена практически полностью», – рассказал заместитель мэра Владивостока Тарас Фищук.

По словам вице-мэра, протяженность таких «возрастных» труб в городе – порядка 400 километров из 500 километров теплосетей, находящихся в муниципальном ведении. Разумеется, вода в них ведет себя, как и положено в решете. В трассах происходит постоянная потеря теплоносителя, не нормировано давление. От этого и случаются порывы, приводящие к отключению тепла в домах. Их в прошлом отопительном сезоне произошло порядка двух тысяч.

«На каждый ремонт выезжает бригада минимум из четырех человек, задействуется техника. Нужно найти место порыва, раскопать трассу, заварить трубу, закопать трассу и провести благоустройство. Все это – в зимний холод, днем и ночью. И норматив на восстановление аварийного участка трассы – 4 часа, потому что мы не можем допустить, чтобы замерзли дома», – объяснил Тарас Фищук.

Как рассказал начальник предприятия по эксплуатации тепловых сетей МУПВ «ВПЭС» Николай Трофимов, аварийные работы обходятся недешево – от 20 до 120 тысяч рублей за погонный метр трубы. Чем больше диаметр теплосети, тем дороже. А такие порывы в течение зимы часто многократно происходят на одних и тех же участках.

Чтобы избавить коммунальщиков от необходимости выполнять сизифов труд, администрация города решилась на масштабную модернизацию сетей. На это Владивосток смог получить из Фонда национального благосостояния почти три миллиарда рублей. Еще около полутора миллиардов вложили сетевые организации: ДГК и Примтеплоэнерго в рамках своих инвестиционных программ.

По словам Тараса Фищука, работы ведутся, в первую очередь, на тех участках, где сетевые организации фиксируют наибольшее количество порывов и аварийных отключений.

«Основные работы идут сейчас на Гоголя и в Первомайском районе – на 1-й Строительной, Талалихина, Героев Хасана. Около 800 метров труб меняется на Красного Знамени в районе Инструментального кольца. Планируется реконструкция теплосетей в районе улицы Юмашева, Металлургической и есть один объект в районе Русской, 19, где очень изношены сети», – рассказал Николай Трофимов.

Карта ремонта. Фото: Юрий ГАФАРОВ

По словам руководителя теплоснабжающей организации, в теплотрассы укладывают предизолированные трубы ППМИ. Это новая технология, такие трубы можно укладывать канальным и бесканальным способом, и у них увеличен расчетный срок эксплуатации. Пластиковые изопрофлексовые трубы применять нельзя, так как они рассчитаны на максимальную температуру воды 90 градусов, а с ТЭЦ вода выходит с температурой выше 100 градусов. К тому же пластиковых труб нужного большого диаметра попросту не существует.

Реконструкция сети теплоснабжения продлится до 15 октября – к этой дате город должен получить паспорт готовности к зиме. Поэтому с 15 сентября будут прекращены все работы по вскрытию старых участков и будут вестись только монтажные работы, чтобы точно успеть завершить их в срок. Реконструкция оставшихся участков продолжится в следующем году.

Городу уже подтвердили предоставление 300 миллионов рублей специального казначейского кредита на реконструкцию теплосетей в 2024 году. В октябре станут известны решения о выделении средств из других программ, в которых участвует город.

К слову, в следующем году краевая столица получит еще около миллиарда рублей казначейского кредита на реконструкцию сетей электроснабжения. Она позволит отремонтировать существующие кабельные линии и создать резервные, чтобы жители долго не сидели без света в случае аварий.

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