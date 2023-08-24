«Это уникальное судно в своем классе»: чем удивляет буксир «Владимир Сунгоркин»

Буксир прибыл в порт 24 августа. Фото: Денис КОРАБЛЕВ

Во Владивостокском морском рыбном порту сегодня встречали буксир «Владимир Сунгоркин». Современное и мощное судно назвали в честь журналиста, редактора, исследователя и незаменимого руководителя «Комсомолки» последних десятилетий. Его сердце остановилось почти год назад во время очередной экспедиции по следам путешественника Арсеньева. Неутомимый в жизни человек, он и смерть свою встретил «на ногах», в походе.

Сопровождал мероприятие духовой оркестр. Фото: Денис КОРАБЛЕВ

Буксир получился по многим параметрам рекордным для региона. Другого такого во Владивостоке нет. Два двигателя дают необходимую мощь, чтобы тащить за собой крупные морские суда. 5200 лошадиных сил - это не шутки. А особенности конструкции обеспечивают фантастическую для таких габаритов маневренность. Плюс скорость – 12 узлов, это больше 22 километров в час. Для воды – более чем прилично.

Буксир получился по многим параметрам рекордным для региона. Фото: Денис КОРАБЛЕВ

И в этом еще не вся крутость «Владимира Сунгоркина».

Назвать судно в честь главреда предложил экс-губернатор Приморья Сергей Дарькин. Фото: Денис КОРАБЛЕВ

– Это одно из самых безопасных судов в своем классе. Можно сказать - уникальное. Например, противопожарная система включает два лафета по 1200 кубов в час и еще есть пенный танк. Он на сотню метров может «выстреливать» водой, – говорит Рамин Гулиев, начальник портофлота ОАО «Владморрыбпорт».

Построили буксир в Китае, причем за такие сроки, что просто удивительно. Киль заложили в сентябре прошлого года, а уже в июле этого судно, по сути, было готово.

Для его встречи организовали традиционную в таких случаях церемонию. Сын Владимира Николаевича Григорий говорил о том, что это судно такое же мощное и надежное, как его отец. А жена Татьяна пожелала, чтобы буксир также уверенно служил людям, как это делал ее муж. Потом была обязательная процедура – бутылка шампанского впечаталась в борт буксира. А гости поднялись на капитанский мостик и даже немного посидели за пультом управления.

Появление в порту такого буксира – еще один этап его модернизации. Ее обещают закончить в 2024-м. После этого мощности порта вырастут в два раза.

Жена и сын Владимира Сунгоркина. Фото: Денис КОРАБЛЕВ

Капитан судна Антон Кузяев говорит, что главная «фишка» буксира - потрясающая маневренность.

– Наш буксир может крутиться на месте, двигаться боком, да и вообще в любом направлении, – говорит он с какой-то даже любовью в голосе. – Кроме того, он оказался резвым, хотя от него такого и не требуется. Мы шли из Китая шесть дней. И хотя производитель заявил скорость 12 узлов, мы спокойно разгонялись и до 13-ти. Это все потому что двигателя тут очень мощные. И в порту он будет самый мощный.

Татьяна Сунгоркина. Фото: Денис КОРАБЛЕВ

Переход, кстати, был непростым. Потому что буксир проектировался не для морских переходов. Для него главное – маневренность.

– Испытали судно на прочность, одним словом. И буксир испытание выдержал, – заключил Антон.

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