Экстремальные развлечения жителей затопленного Владивостока попали на видео

Владивостокцы не растеряли духа во время почти непрекрающихся ливней. Фото: соцсети

Несмотря на сильный ливень, затопивший многие районы и улицы Владивостока, его жители не теряют присутствия духа. И уж точно не собираются отказываться от здоровых привычек и спортивного образа жизни. И в чем-то непогода им даже помогает. Топ водных видов спорта в затопленном городе – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Заплыв в мутной воде

Двое жителей Владивостока решили, что затопленная улица Пограничная в районе Динамо – отличная альтернатива бассейну и, облачившись в костюмы для плавания, смело вступили в мутную воду. Правда, удалось ли им поплавать, неизвестно – видео оборвалось в самом «интересном месте».

Правда, жители в соцсетях идею пловцов не оценили, заметив, что в дождевой воде сейчас могут содержаться любые инфекции – ведь расположенные по соседству кафе опять затопило вместе с туалетами и канализацией.

Рискованные заезды и прогулки с питомцами

Затопление не стало помехой и для велосипедистов. Один любитель двухколесного транспортного средства был замечен в ушедшем под воду сквере. Он непринужденно преодолел водную преграду, несмотря на то, что в самом глубоком месте скрылся в воде по самое сидение велосипеда.

Второй наездник был замечен в потоке транспорта на кольце на Луговой. Здесь вода доходила до середины колес «железного коня».

Наверное, тут нужно бы поставить значок «Не повторять!». Езда на двухколесном транспорте по залитым мутной водой улицам – не самое безопасное занятие из-за открытых решеток ливневой канализации и люков, многочисленных ям и промывов.

Еще одним героем соцсетей стал мужчина, выгуливающий собаку на Фадеева. Пес толщей воды остался доволен, а вот хозяин – что-то не очень.

Самокатчики не сдаются

А вот следующих «героев» редакция никак не может одобрить. Мчаться на самокате по луже, заливая водой идущих мимо людей, может быть, весело самим самокатчикам, но вовсе не нравится окружающим людям. И прохожим неприятно, и техника дорогостоящая может пострадать – вряд ли ее электронная начинка рассчитана на преодоление водных преград.

ПО ТЕМЕ: Воды по колено, тонут площади и дороги: обстановка во Владивостоке во время ливня 25 августа к этому часу

Во Владивостоке сильные ливни затопили дворы и дороги 25 августа (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.