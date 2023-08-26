В Приморье маламут вцепился в лицо десятилетнего мальчика

Прокуратура поставила расследование дела на контроль. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Приморье завели уголовное дело после нападения собаки на десятилетнего мальчика. Детали рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как поделились в пресс-службе ведомства, произошло все минувшей ночью, 25 августа в 22:00. На базе отдыха в селе Перевозное в Хасанском районе владельцы маламута оставили питомца без присмотра и без намордника. В итоге собака набросилась на мальчика десяти лет и вцепилась зубами в его лицо.

Животное удалось оттащить от школьника, сейчас юный приморец находится на стационарном лечении в больнице.

После случившегося было заведено уголовное дело по части 1 статьи 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда по неосторожности). Следственный комитет выяснит все детали произошедшего, а прокуратура проконтролирует ход расследования.

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