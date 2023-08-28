Номинант премии Клиника года 2023: сеть медицинских центров «АЛЁНКА»

Клиника «Алёнка» — это крупная сеть медицинских центров, которая более 20 лет предоставляет полный комплекс услуг по профилактике, диагностике и лечению детских заболеваний, а с 2019 года клиника открыла двери и для взрослых.

На сегодняшний день «Алёнка» является многопрофильной клиникой, имеет 4 филиала в разных районах Владивостока. В состав клиники входят:

– поликлиническое отделение, в котором ведут амбулаторный приём специалисты практически всех направлений;

– стоматологическое отделение для детей, в котором проводится оказание плановой помощи детям любого возраста, при необходимости под наркозом;

– женская консультация. Здесь ведут беременность по триместрам и даже за 1 день до родов. Проводят лекции о беременности, родах и первых месяцах жизни малыша.

– многопрофильный хирургический стационар, в котором оказывается специализированная хирургическая помощь по профилям: детская и взрослая хирургия, урология/андрология, пластическая хирургия, оториноларингология, акушерство/гинекология, флебология.

Кроме того, оказывается высокотехнологичная медицинская помощь по профилю челюстно-лицевой хирургии.

АЛЁНКА — сеть современных клиник с особенным, бережным отношением к пациенту.

С 2020 года клиника работает в системе обязательного медицинского страхования, благодаря чему у детей и взрослых Владивостока и Приморского края появилась возможность получить качественную специализированную помощь по полису ОМС на базе хирургического стационара.

За три года проведено более 3000 операций. Кроме того, трое детей с врожденными пороками развития верхней челюсти получили высокотехнологичную медицинскую помощь.

Гордость «Алёнки» — лапороскопическая стойка, которая позволяет через небольшой прокол делать сложные лапороскопические операции детям и взрослым. Для проведения операций малышам практически месячного возраста, клиника приобрела специальное оборудование — цистоскоп с диаметром всего 3 миллиметра. Подобный класс оборудования редкость в частных клиниках Приморского края.

В арсенале клиники современный гистероскоп, с помощью которого проводят операции при гинекологических заболеваниях; лазер для проведения сосудистых операций и операций по удалению геморроя.

Клиника «Алёнка» — это целая система заботы о здоровье детей и взрослых!

Адреса клиники во Владивостоке:

ул. Маковского, 7б

ул. Ильичева, 4;

ул. Некрасовская, 90;

ул. Адмирала Кузнецова, 70

телефон: +7(423) 2-795-725

сайт: alenkadv.ru

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