Пять тысяч новых светильников появится во Владивостоке до конца 2023 года

Лампы в светильниках меняет подразделение «Владсвет». Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА/администрация Владивостока

В столице Приморья сотрудники подразделения «Владсвет» МУПВ «ВПЭС» заменили лампы в светильниках, расположенных на чугунных опорах в центре города, а именно на улицах Набережная, Светланская, Алеутская, Уборевича, Суханова и других. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как поделился главный инженер «Владсвет» Дмитрий Макеев, теперь у светильников единая прозрачность и светить они будут одним цветом, что увеличит безопасность и комфорт при ночных прогулках.

«Всего мы заменили 600 светодиодных ламп и плафонов, а также 230 ламп ДНаТ для достижения более теплого света и большей энергоэффективности», – добавил Дмитрий Макеев.

Специалисты заменили 600 светодиодных ламп и плафонов. Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА/администрация Владивостока

В мэрии напомнили, что в приморской столице проводят масштабную модернизацию освещения на улицах города. Специалисты «Владсвета» уже заменили старые светильники. Современные энергосберегающие лампы появились на трассе Седанка – Патрокл, всего их появилось 1200. Они обеспечивают лучшую освещенность дорожного покрытия.

Во Владивостоке проводят масштабную модернизацию освещения на улицах. Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА/администрация Владивостока

На проспекте 100-летия Владивостока уже заменили 480 старых светильников на новые. Обновленные лампы появились на участке от «Зари» до остановки «Молодежная» и от остановки «Некрасовская» до Гоголя.

В настоящее время специалисты меняют фонари на Окатовой и Калинина, а конкретно – от Золотого моста до улицы Катерной. Здесь планируют обновить 670 светильников, а работы завершат до 9 сентября.

Всего до конца года специалисты «Владсвета» хотят обновить пять тысяч светильников, часть плана уже выполнена.

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