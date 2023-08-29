Приморье и Китай активно налаживают сотрудничество

Приморские компании привезли в Китай морепродукты, мармелад и одежду. Фото: Елена КРИВЯКИНА

В Приморье со странами Азии работает более 90% экспортеров. Спросом на рынке пользуются морепродукты, древесина, а также изделия из нее, соя и кукуруза, свинина, говядина и молоко. На 14-й выставке «Китай – Северо-Восточная Азия» в Чанчуне 30 компаний региона продемонстрировали свою продукцию в павильоне. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Приморские производители разместили товары для здоровья, морские деликатесы, мармелад, а кроме продуктов питания – одежду, и БАДы на основе трепанга. Все это предназначено для экспорта.

Как поделился министр экономического развития региона Андрей Блохин, участие в выставке поможет наладить деловые отношения приморских компаний с предпринимателями из Китая. Мероприятие укрепит сотрудничество между странами, а также даст нашему региону возможность продемонстрировать достижения промышленников на зарубежном рынке.

Министр экономического развития региона Андрей Блохин. Фото: пресс-служба минэкономразвития Приморского края.

На выставке также прошел круглый стол, во время которого участники обсудили повышение эффективности продаж приморских предпринимателей, свободные экономические зоны для ввоза товаров без пошлины.

«Использование бондовых зон увеличит товарооборот между нашим регионом и Китаем», – отметил Андрей Блохин.

Международная выставка «Китай – Северо-Восточная Азия» посвящена совместному развитию, участие в ней принимает не только Поднебесная и Россия, но и Япония, Южная Корея, Монголия.

Напомним, что ранее приморская делегация посетила 32-ю Харбинскую ярмарку, которая и стала тем самым толчком для восстановления и улучшения сотрудничества между регионом и Китаем.

На Харбинской ярмарке стороны обсуждали ключевые проекты по развитию логистики, сельского хозяйства, туризма и инфраструктуры Приморья.

«Для Приморского края участие в ярмарке – хорошая возможность представить нашим потенциальным партнерам ключевые проекты инвестиционного и торгово-экономического сотрудничества в области развития инфраструктуры, промышленных парков, логистики и транспорта, сельского хозяйства, туризма. Мы видим также широкие перспективы инвестиционного партнерства с КНР в рамках уникальных стратегических проектов – территорий опережающего развития и Свободного порта Владивосток», – поделился губернатор региона Олег Кожемяко.

Губернатор Приморья Олег Кожемяко. Фото: Сергей БАЛАНОВ

В своем выступлении об увеличении грузооборота приморских портов глава края отметил, что транзит китайских товаров положительно влияет на двустороннее сотрудничество:

«По оценкам экспертов, экономия при перевалке грузов через наши порты составит до 3 тысяч юаней на один контейнер. Мы предлагаем китайской стороне активно включаться в логистические проекты на взаимовыгодных и паритетных условиях. За счет увеличения транзита грузов мы планируем удвоить до 2030 года грузооборот наших портов во Владивостоке, Находке, Восточном, Славянке, Зарубино, Посьете».

Олег Кожемяко подчеркнул, что на ярмарке приморские предприниматели постарались показать все свои возможности с помощью ассортимента продукции, чтобы укрепить экономические сотрудничество друг с другом. Также, таким образом, регион показал, какие товары и сувениры ждут китайских туристов.

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