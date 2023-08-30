Проект поддержки детского и семейного чтения «FESCO Детям» расширяет географию

Фестиваль проводится с 2016 года. Фото: Пресс-служба FESCO

Транспортная группа FESCO (FESCO, «Группа») впервые представила проект поддержки детского и семейного чтения «FESCO Детям» за пределами Приморья – на фестивале Русского музея «Музеи – детям» в Санкт-Петербурге, который в этом году состоялся при поддержке Группы. На площадке мероприятия, прошедшего с 26 по 27 августа в Летнем саду Русского музея, FESCO презентовала как просветительские программы, так и детские книги, изданные в рамках проекта: «Как Петя путешествовал» Дмитрия Урина, «Море любит смелых» Татьяны Таран, «Чудо-рыба» Николая Колоколова и «Необыкновенное путешествие робота ЭДА» Светланы Игнатовой.

За время проведения фестиваля более тысячи маленьких посетителей приняли участие в мастер-классах от FESCO, основанных на сюжетах изданных книг, и сыграли в игру «Юный логист», в ходе которой познакомились с увлекательным миром грузоперевозок и интересными логистическими профессиями. Всего гости фестиваля получили в подарок от Группы порядка 2,5 тысячи книг.

FESCO уже более двух лет реализует программу поддержки детского и семейного чтения «FESCO Детям», в рамках которой переиздает популярные дореволюционные и советские книги для детей и подростков, реализует собственные издательские проекты и занимается просветительской и образовательной деятельностью.

За это время Группа выпустила уже 11 книг тиражом более 350 тысяч экземпляров. Фестиваль «Музеи – детям» – проект Русского музея, который проводится с 2016 года. В этом году при поддержке Транспортной группы FESCO свои программы представили более 30 музеев Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также ряд детских образовательных учреждений. За два дня фестиваль посетили свыше 11 тысяч человек.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.