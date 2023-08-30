Батарея Безымянная. Фото: министерство культуры и архивного дела Приморья

30 августа 1889 года выстрел пушки одной из батарей возвестил приход новой эры – Владивосток был официально объявлен крепостью. Через столетие эта созданная морская цитадель станет известна как та, что защитила Россию почти без единого выстрела. Над городом 134 года назад подняли символ морских крепостей – «кайзер-флаг» (красное полотнище, перечеркнутое по прямой белым крестом, а по диагонали синим Андреевским флагом). Как строилась самая большая морская крепость в России с конца XIX по 40-е годы ХХ века – вспоминаем в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Зарождение крепости

Инициатором создания комплекса фортификации Владивостока стал будущий губернатор Приморской области, военный инженер Павел Федорович Унтербергер. Окончив в 1864 году Николаевскую инженерную академию, талантливый офицер после службы в Восточной Сибири был направлен в Западную Европу перенимать у европейских коллег разработки в фортификационном искусстве, а затем изучать новейшие крепости Варшавского военного округа, а также в Керчи и Севастополе.

Кейзер-флаг морской крепости Владивосток. Фото: Михаил ГОТЕНКО

В ту пору главным противником России на Востоке была Британская империя, безраздельно господствовавшая в этой акватории. В 1878 году, опасаясь, что Британия вступит в разразившуюся Русско-турецкую войну на стороне Турции и нападет на Тихоокеанское побережье России, Павла Унтербергера командируют на Дальний Восток. Он лично занимается укреплением Николаевском (ныне Николаевск-на-Амуре) и инициирует создание Владивостокской крепости – разрабатывает план круговой обороны Владивостока, защитив его с моря и с суши, оснастив достаточным количеством войск и современными артиллерийскими системами. А в 1880 получает приказ возглавить фортификационные работы.

Система обороны крепости Унтербергера состояла из трех элементов. Это расположенные на островах и во Владивостоке береговые батареи, которые должны были не допустить обстрела города со стороны моря, подводные заграждения и целая цепь сухопутных укреплений, пересекающих полуостров Муравьева-Амурского и защищающих город и флот от обстрела с суши.

Собрались сделать невозможное

В кратчайшие сроки необходимо было сделать колоссальный объем работ. Создать оборонительные сооружения, инфраструктуру и коммуникации. На первом этапе был убран лес в местах предполагаемой высадки вражеских десантов, построены бараки для строителей и временные железные дороги. А вскоре появилась первая сухопутная линия обороны Владивостокской крепости – деревоземляное укрепление с несколькими береговыми батареями.

Климент Ефремович Ворошилов Народный комиссар по военным и морским делам 1925-1934. Фото: fopwar.ru

Сооружения строились с учетом всех достижений науки того времени и были прекрасно вписаны в рельеф, что делало их практически незаметными и увеличивало боевые возможности. Строительство шло в труднодоступной гористой местности, где впервые в практике фортификационных работ были широко использованы подвесные канатные дороги.

Канал для миноносок

Доставка строительных материалов на остров Русский где строилось большое количество объектов Владивостокской крепости требовала совершенства инфраструктуры как крепости, так и самого острова. В 1897 году было принято решение соединить пролив Босфор Восточный с бухтой Новик в районе Ларионовского полуострова. Канал также рассматривался как важный путь сообщения для кораблей и подводных лодок Сибирской флотилии (или, как их тогда называли, «подводными миноносками»), идущими за пополнением боезапаса в бухту Новик. При этом учитывались особенности ледовой обстановки – в бухте лед всегда был более тонкий. Канал длинной 125 метров торжественно открыли в ноябре 1899 года. Первым судном, которое прошло по нему, была шхуна «Алеут».

Шхуна Алеут проходит канал. Ноябрь 1899 года. Фото: kfss.ru

С введением в строй канала образовался искусственный остров, который назвали в честь дочери владельца кирпичного завода с острова Русский – Елены. На нем с 1894 года располагалась Ларионовская батарея, в задачу которой входила оборона входа в пролив Босфор Восточный и бухту Новик со стороны Амурского залива.

Вторая линия

1899 год. Перед строителями второй линии обороны стоит важная и сложная задача: расположить форты и батареи крепости так, чтобы исключить мертвые зоны, где бы могли укрыться войска неприятеля от обстрела. Там, где это было сделать невозможно, дежурили корабли Сибирской флотилии с минными заграждениями. Строили быстро: благодаря бетономешалкам, компрессорам, помогали и обустроенные электростанции. На втором этапе возведения крепости (1899-1905 годы) было возведено 50 береговых батарей с мощными артиллерийскими орудиями, появились форты и противодесантные капониры, оборудованные автономными генераторами и соединенные между собой дорогами и подземными линиями связи.

Смешной обстрел эскадры Камимуры

Уже через месяц после начала Русско-японской войны отряд из пяти крейсеров адмирала Камимуры Хиконодзе двинулся к Владивостоку. Нельзя сказать, что японцы появились неожиданно. О приближении врага во Владивостоке узнали утром 22 февраля 1904 года. Информация поступила в штаб отряда крейсеров Владивостокской эскадры с наблюдательного поста на острове Аскольд. Командирам было приказано разводить пары и готовиться к выходу в море.

Схема обстрела Владивостока японской эскадрой из книги Егорьева В.Е. Операции Владивостокских крейсеров в русско-Японской войне 1904-1905 годов.

После полудня японские корабли корабли на более чем 8 километров к мысу Басаргина и начали обстрел крепости и города. С трудом проводя маневры среди ледяного поля Уссурийского залива, эскадра ударила по батарее в бухте Соболь, Уссурийской батарее и по форту Линевича, но никакого вреда не причинила. В городе снаряды японских крейсеров рвались в районе речки Объяснения, Морского госпиталя и Гайдамака. Осколками было ранено несколько матросов и убита беременная женщина.

Владивостокская крепость на огонь не отвечала. По воспоминаниям очевидцев японцы не дошли до предельной дальности орудий Уссурийской батареи около километра, а полуостров Басаргина закрывал японскую эскадру от огня Новосильцевской батареи. Но самым интересным было поведение владивостокцев.

«Во время бомбардировки города 22 февраля и на следующий день гора Орлиное гнездо, как самая высокая, и несколько других гор, были усеяны любопытными, наблюдавшими за японской эскадрой и бомбардировкой. В бинокли, а в особенности в трубы, были отчетливо видны все суда и их маневры», — писала 29 февраля 1904 года газета «Владивосток».

Эффективность стрельбы была ничтожной, многие снаряды не взрывались. Промахи японцев стали объектом насмешек и глумления жителей.

«Даже издали можно было заметить, — писала газета «Новое время», — какую трудную борьбу пришлось выдержать японским судам с окружающими наше побережье льдами, ибо как бока, так равно и нос, и корма морских гигантов обледенели. При первых же залпах обнаружилось, что неприятель взял неверный прицел, это вызвало среди глазеющей толпы хохот и остроты».

День 22 февраля 1904 года был необычайно холодным, термометры регистрировали минус в 31 градус по Цельсию. Кроме того, часть пушек крепости просто не смогли бы выстрелить. Их замки – герметеризирующие прокладки в виде кожаных подушек с говяжьим салом, предотвращающие прорыв пороховых газов при выстреле, просто замерзли.

Крейсера Владивостокской эскадры вышли для преследования японцев слишком поздно – через час. И не смогли ее догнать. Это стало причиной отставки ее командира – Николая Рейценштейна. В этот же день приказом коменданта крепости генерал-майора Дмитрия Воронца во Владивостоке было объявлено военное положение.

То, что японцы совершенно безнаказанно смогли провести бомбардировку Владивостока и крепости, заставило командование задуматься об укреплении позиций. Строительство новых фортов было ускорено, уже имеющиеся довооружали.

Главная линия обороны

При всех своих недостатках недостроенная Владивостокская крепость сыграла свою роль. Японцы даже не пытались захватить юг Приморья. Во время русско-японской войны гарнизон крепости был увеличен в пять раз, а после потери Порт-Артура Владивосток стал единственным оборудованным портом и военно-морской базой на Тихом океане.

Возведение главной линии обороны Владивостокской крепости длилось с 1905 по 1918 годы и началось с создания мощных сухопутных фортов. Из казны было выделено почти 40 миллионов рублей золотом для создания долговременных укреплений. К 1911 году город охраняли свыше 1300 пушек на 140 фортсооружениях. Гарнизон крепости увеличился до 75 тысяч человек.

Ворошиловская батарея. Фото: Михаил ГОТЕНКО

К 1916 году Владивостокская крепость стала самой большой из тогда существующих тогда в России. На территории в 400 квадратных километров было построено 130 различных фортов и укреплений. Для долговременной обороны форты Владивостокской крепости имели все необходимое: артезианские скважины, запасы боеприпасов и продовольствия, электричество и телефонную связь, дренажную систему и вентиляцию. При длительной осаде они могли довольно продолжительное время сопротивляться вражеским войскам.

Она пала без боя…

Однако вмешалась история. Революция 1917 года привела к остановке всех строительных работ в крепости. А еще раньше она лишилась большей части своего артиллерийского вооружения, отправленного на фронт.

«Это лучшая из морских крепостей всего мира. Ее сооружения являют собой чудо инженерного искусства», – отзывались о ней военные инженеры многочисленных войск интервентов: американцев, японцев, канадцев, французов и итальянцев. Они, как стервятники, слетелись на Дальний Восток России за добычей, желая оторвать кусок побольше у ослабленного гиганта.

Макет пушки Канэ на Новосильцевской батареи. Фото: Михаил ГОТЕНКО

Несколько лет гражданской и хаотичная смена власти превратили Владивостокскую крепость в набор заброшенных фортов и разграбленных складов. Последними, в октябре 1922 года, уходили японцы. К ним пришло понимание, что ограниченным контингентом войск невозможно нанести поражение русским и отторгнуть Дальневосточные земли в свою пользу. Но их войска располагались по всей границе между Маньчжурией и Россией, а от Сибирской флотилии уже ничего не осталось, некому было защищать восточные границы России. Эти обстоятельства вынудили СССР подписать с Японией соглашение о «демилитаризации» Владивостокской крепости. С ее батарей и фортов было снято все вооружение, и, казалось бы, ее история закончилась…

Тихоокеанский вал. Новая концепция обороны

«Захват Владивостока является простой экспедицией, которая может быть поручена любому авантюристу», - такое нелестное заключение сделал Народный комиссар обороны СССР Климент Ефремович Ворошилов, побывавший в мае 1931 года во Владивостоке с комиссией и оценивший степень его защиты.

В 1931 году Япония оккупировала Маньчжурию. СССР обрел у своих границ алчного и агрессивного соседа. В марте этого же года правительство СССР принимает решение о строительстве береговых укреплений от Чукотки до Кореи, включая Камчатку и Северный Сахалин для защиты от нападения с моря. Значительно позже эта цепь бетонных фортов и дотов длиной почти 11 тысяч километров получит у историков название «Тихоокеанский вал Сталина». Вал, не имеющий аналогов в мире по протяженности и вооружению.

31 мая 1931 года Реввоенсовет СССР принимает решение расконсервировать и восстановить Владивостокскую крепость, а также построить еще ряд укреплений. В 1931 году на островах и в районе бухты Золотой Рог встали на боевое дежурство первые семь тяжелых батарей.

Сухопутный линкор. Ворошиловская батарея

В 1934 году в обороне Владивостока появилась самая мощная батарея – Ворошиловская. Это был настоящий сухопутный линкор из двух трехорудийных башен с пушками калибра 305-мм. Ее снаряды могли бить 470-ти килограммовыми снарядами на 30 километров и потопить любой тяжелый крейсер того времени. Состав порохового заряда снарядов Ворошиловской батареи и сейчас в XXI веке является секретным.

Основная часть работ по строительству батареи были выполнены в довольно сжаты сроки – за два года. В 1934 году она была введена в строй. В каждой башне оборудовали многоуровневые бункеры для жилых помещений и хранения боеприпасов. А хитрость удачного расположения батареи состоит в том, что она находится в своеобразной котловине и неудобна для атаки с моря.

К войне готовы!

Все тяжелые батареи поздней постройки 1930-х годов были установлены на закрытых позициях. Была предусмотрена защита от артиллерии, авиации и отравляющих газов. Командные пункты батарей были построены на удалении от позиций и связаны подземными ходами (потернами)

Остров Русский. Фото: Ростислав САХАЛИНОВ

К началу Великой Отечественной войны Владивостокская крепость в официальных документах Наркомата обороны именовалась как БО ГВМБ ТОФ. За этой длинной аббревиатурой скрывалось длинное название – Береговая оборона главной военно-морской базы Тихоокеанского флота. Комплекс обороны включал в себя 5 секторов – Островной (Владивостокский), Хасанский, Артемовский, Шкотовский и Сучанский.

Последний залп

Владивосток во время Великой Отечественной войны был под надежной защитой. Через его порт прошло свыше 70% ленд-лизовских грузов для фронта, здесь формировались морские стрелковые дивизии и отправлялись воевать с фашистами, отсюда уходили корабли ТОФ в августе 1945 года громить милитаристскую Японию. И в этой, последней войне Владивостокская крепость приняла участие. Батарея №250, расположенная на острове Фуругельма и входившая в Хасанский сектор обороны, на пределе дальности своих орудий вела огонь по позициям японский войск на территории Кореи, поддерживая наступление наших войск.

Качество и надежность укреплений Владивостокской крепости и их последующая модернизация позволили использовать ее по назначению несколько десятилетий. По оценкам некоторых экспертов, это является одной из причин, по которой Япония не решилась вступить в войну против СССР на стороне гитлеровской Германии.

С появление в 50-60 годах ракетного и ядерного оружия казалось навсегда оставят артиллерийское вооружение в прошлом. Но нет, официальная история Владивостокской крепости завершилась лишь в конце ХХ века – 30 июля 1997 года, когда Ворошиловская батарея была выведена из состава Вооруженных Сил России и переоборудована в музей. Годом ранее, 30 октября 1996 года на территории батареи Безымянной был открыт еще один музей с одноименным названием «Владивостокская крепость». Но это уже другая история...

Полуденный выстрел

Первый залп, возвещающий образование Владивостокской крепости, прозвучал на батареи на мысе Голдобина, из пушки, снятой с корвета «Гридень». Нынешняя столица Дальнего Востока переняла традицию. Так снятая с одного из эсминцев ТОФ пушка и установленная на Тигровой сопке стала возвещать своим выстрелом полдень до 1991 года. В 1997 году благодаря усилиям регионального отделения общества охраны памятников истории и культуры и ТОФ традиция была возрождена. Выстрел проводился из пушки, установленной на территории музея «Владивостокская крепость» – батареи Безымянной. Из-за маломощности пушки зрители могли находиться возле нее буквально в нескольких метрах. Однако в 2008 году залпы прекратили.

В 2016 году ТОФ возродил традицию полуденного выстрела. Фото: Михаил ГОТЕНКО

12 июня 2016 традиция полуденного пушечного выстрела во Владивостоке была возрождена. Ее стали отмечать на базе ТОФ, на 33-м причале. Инициаторами выступили председатели совета ветеранов ТОФ Лев Абрамов, совета вооруженных сил Борис Нежельский и приморского отделения Общероссийского движения поддержки флота Анатолий Узаревич.

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