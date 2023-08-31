Симуляторы-муляжи и аптеки-роботы: ректор ТГМУ – об истории вуза и его современных подходах к обучению будущих врачей

Валентин Шуматов. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

В 2023 году Тихоокеанский государственный медицинский университет отмечает юбилей – 65 лет. ТГМУ – лидер образования в этой сфере на Дальнем Востоке. В рамках проекта «Медицинские кадры на Дальнем Востоке» открываются новые программы, модернизируются старые. До 2030 года ТГМУ планирует стать флагманом медицинского образования на Дальнем Востоке России. О прошлом, настоящем и будущем университета, перспективах развития и предстоящих событиях в беседе на радио «Комсомольская правда» (90.4 FM) рассказал Валентин Шуматов, ректор Тихоокеанского государственного медицинского университета.

– Как прошло лето в этом году, что можете рассказать о приемной кампании?

– В этом году в вузах они проходили с трудностями. Мы получили госзаказ на принятие на бюджетную основу 517 абитуриентов, из них целевиков – 212, жителей Приморского края –161, это мы полностью закрыли. Также набрали ребят из других субъектов, в том числе на коммерческую основу, в общей сложности 1150 человек.

– Это много или мало? О какой динамике мы говорим?

– Это много. По сравнению с прошлым годом на 30% больше.

В ретроспективу

– Чем отличаются сегодняшние абитуриенты от тех, что были пару лет назад?

– Конечно, поколения меняются. Все отмечают это. Молодые люди по-другому мыслят, и нам становится сложнее с ними работать. Они готовы воспринимать информацию по-другому, не по шаблонам и книгам. Однако изучать медицину в «гугле» нельзя. Есть профессиональные закрытые библиотеки, сайты, куда мы даем доступ нашим студентам. Им удобнее воспринимать с гаджетов.

К тому же раньше можно было идти практиковаться в лечебное учреждение, сейчас просто так это сделать нельзя. У нас один из лучших в стране симуляционных центров, занимает два этажа. На симуляторах-муляжах студенты отрабатывают навыки под присмотром преподавателей.

– Хотим затронуть тему жизни медицинского университета, сделать своеобразный экскурс в его историческое прошлое. Как все начиналось?

– Начиналось все в 1956 году. В Дальневосточном государственном университете (ДВГУ) был создан медицинский факультет. Он просуществовал два года. В 1958 году по постановлению Правительства был создан самостоятельный вуз – Владивостокский государственный медицинский университет. Он начал готовить кадры. Естественно, для этого нужны были преподаватели. Многие специалисты приехали с Ярославля, Ленинграда, Нижнего Новгорода. Они дали старт и образовательному процессу, и науке, и развитию здравоохранения прежде всего в Приморском крае. Открыли педиатрический, медико-профилактический факультеты; в 90-е – стоматологический, фармацевтический факультеты, учебно-военный центр. Клинические психологи, социальные работники – сегодня готовим весь спектр работников, необходимых для всей системы здравоохранения края.

– Какие традиционные специальности в университете сохранились?

– Сохранились все! Ничего не потеряли. Базовым, безусловно, является лечебный факультет. Затем идет педиатрический. Это лечебное дело, но с уклоном в детей.

– А что сейчас включает в себя процесс обучения современного врача?

– Первые два года практически на всех факультетах мы шагаем одинаково, изучая базовые дисциплины. Следующие два года – фундаментально-медицинские. Это анатомия, гистология и другие. Потом уже пятый и шестой годы – клинические. Это «расходка» на стоматологов, фармацевтов и так далее. Работаем над созданием не только базовых предметов, но и дисциплин по выбору. Если на третьем курсе ты решил стать хирургом, а сосед кардиологом, то уже на четвертом курсе нужно получать эти знания. У каждого студента должна быть индивидуальная траектория. Это усложнение для преподавателей, но это должно быть.

– Валентин Борисович, а вы считаете себя современным ректором?

– Не знаю, пусть другие скажут. Я бы спросил по-другому: все ли мне удается сделать? Ответ: конечно, нет. Задумок много, но по ряду обстоятельств не все получается. Учебных классов, аудиторий хватает, не достает только общежитий. Студентов больше, ведем ремонт двух зданий. Не все знают, но обратите внимание, что на кольце Инструментального завода сейчас идут большие строительные работы. Мы вместе с администрацией Владивостока приступили к благоустройству. Там будет пешеходная зона, чтобы можно было студентам посидеть, отдохнуть с рекламой медицинского характера.

– Кстати, о студенческой жизни. Для меня, за многие годы участия в КВН, команда ВГМУ всегда была сильным и непобедимым противником на сцене.

– Да, сейчас эта команда – уже преподаватели. Зная, насколько учеба в медицинском сложная и как много времени занимает образовательный процесс сегодня, все равно находили время, чтобы создавать какие-то проекты. Всегда был спорт, волейбольная команда. У нас сильный коллектив по женскому самбо. Девушек много, они участвуют в международных чемпионатах.

Врач дальневосточный

– Смотря на ситуацию в регионе, можете сказать, какие кадры сейчас особенно нужны?

– Есть особенности Дальнего Востока: территория большая, плотность населения низкая. Но где живут люди, там должны быть врачи. Дефицит врачей в первичном звене наглядно виден. Правительство пошло по пути укрепления первичного звена. Какие меры приняты? Во-первых, целевой набор. Приморский край, Сахалин, каждый субъект получает процент специалистов после обучения. Это договорные отношения между будущим работодателем, в частности между министерством здравоохранения, вузом и абитуриентом. Университет обязует подготовить, будущий студент – хорошо учиться и прибыть на потенциальное рабочее место. Администрация же должна предоставить вакансию.

В прошлом году мы вступили в проект «Приоритет 2030». Получили средства для изменения подготовки внутри вуза и поставили задачи о развитии всего региона. Поэтому был серьезный отбор. Мы единственные, кто в регионе выиграл и начал серьезную работу.

– Немногие студенты выдерживают шесть лет интенсивного обучения. Как их мотивировать?

– Мы много общаемся со студентами. Моя дверь всегда открыта. В медицинском вузе совершенно другой темп, в отличие от школы. Они приехали из дома от родителей, это тоже сложности адаптации. Особенно первый курс всегда надо поддерживать.

– Проводится ли сейчас научно-исследовательская деятельность в университете?

– Конечно, это один из приоритетов. Университет нам позволил развивать генетику для всего региона. У нас партнеры: Московский институт генетики, институт Сеченова, Бакулева. Есть особенность на Дальнем Востоке кроме вахтового подхода – медицина труда: как сохранить здоровье работников, которые работают в море, на вахте, тем, кому тяжело и холодно. Мы закупили специальный автомат, и у нас скоро будет повод поговорить про робота-аптеку [речь об автоматизированной системе хранения и выдачи. – Прим. ред.]. Круглые сутки у вас будет возможность купить нерецепторные лекарства. И робот, как в кофейных автоматах, выдаст вам медикаменты. И конечно – искусственный интеллект. ДВО РАН наш партнер в этом: химический институт, институт автоматики процессов управления. Мы с ними плотно работаем, у них есть хорошие наработки, но для внедрения в практику, конечно, нужны деньги. Будут исследования, в том числе в онкологии, стоматологии, ортопедии.

В недалеком будущем

– Вы много рассказывали про учебные корпуса. Для многих сейчас пример вузовского пространства – это Дальневосточный федеральный университет. Когда ТГМУ начнет конкурировать с ДВФУ?

– В этом плане задумка немного иная. Создать совместный студенческий кампус. Мы даже с мэром уже говорили на эту тему. Нам нужно создать в городе точку притяжения молодежи. Нас даже поддерживает правительство Российской Федерации. У нас было бы общее общежитие, библиотека, спортивные территории, кафе – с другими вузами-партнерами. Если эта задумка реализуется, то это будет успех.

– На сентябрь запланирован форум студентов-медиков и медицинский конгресс. Уже известны даты, спикеры?

– 20 и 21 сентября будет студенческий форум, куда приедет молодежь со всех дальневосточных вузов. Будут состязаться, показывать свои достижения в науке. А 27-29 сентября в рамках Тихоокеанского медицинского конгресса совместно с ДВО РАН, одним из учредителей, будет выездное бюро президиума медицинского отделения Российской академии наук. Возглавляет делегацию академик Владимир Иванович Стародубов. С ним вместе 15-20 человек приедут с докладами.

– Как удалось за эти года вывести Тихоокеанский медицинский конгресс на международный уровень? Потому что Дальний Восток – это не только Россия.

– Медицина не знает границ, поэтому проблемы оказания помощи, диагностики едины. Есть локальные особенности, которые нужно учитывать, но общие вещи развиваются семимильными шагами. Сегодня в этом участвует и робототехника, и искусственный интеллект, фармакология. Все меняется очень быстро.

– Бывая на мероприятиях и выставках, связанных с медициной, до сих пор встречаю вопросы от жителей: а есть ли что-то универсальное, что поможет лично мне? Вот, по вашему мнению, получится ли в будущем создать лекарство от всех болезней?

– Вряд ли. Потому что тот же искусственный интеллект – это помощник врача. Настоящих врачей никто никогда не заменит. Он, безусловно, будет помогать, например, быстрее определить, какую таблетку принять. Но есть закономерность, а есть индивидуальные особенности каждого человека. Закономерности может помочь решить машина, а уникальность пациента – только врач. Человек идет к человеку. Я всегда студентам говорю, что есть три профессии, где не будет результата, если не будет доверия. Это работа врача, священника и юриста.

– 20-й Тихоокеанский медицинский конгресс – это не все юбилейные события этого года. Что еще планируется?

– Мы набрали темп и не собираемся его сбавлять. Как уже перечислили, это и благоустройство территорий, и закупка новой техники для студентов. «Приоритет 2030» позволил нам повышать квалификацию наших преподавателей. Развитие есть, планы есть.

– Какие мечты хотите осуществить в ближайшее время?

– Кампус, строительство комфортного и современного общежития и научно-исследовательского центра.

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