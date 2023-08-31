Номинант премии «Клиника года Владивосток 2023»: детская клиника «Цветы жизни»

Шесть лет назад во Владивостоке открылась клиника для детей «Цветы жизни». Но как много добрых друзей она обрела за такое короткое время! С самых первых дней весь медицинский персонал и вспомогательные службы были настроены на создание атмосферы заботы, внимания, комфорта и безопасности для главных людей – маленьких пациентов и их родителей.

Для сохранения здоровья детей здесь работают педиатры и узкие специалисты - уролог, офтальмолог, невролог, ЛОР, кардиолог, хирург, психиатр, ортопед-травматолог, нефролог, уролог-андролог и другие врачи. Каждый врач и медицинская сестра стараются сделать все, чтобы мальчишки и девчонки чаще улыбались, удивлялись и радовались. Самый рядовой визит к доктору тоже становится маленьким приключением. Ведь здесь всегда пациентов встречают оригинальные фотозоны, проводятся конкурсы, акции и творческие мастер-классы. Да и родители не остаются в стороне. Врачи клиники не только постоянно учатся сами, но и стараются предоставить родителям самую свежую и полезную информацию по всем вопросам детского здоровья как на своих страничках в социальных сетях, так и в очном формате - на занятиях «Полезные выходные» и в Школе здорового питания с врачом-диетологом.

Анна Гергерт.

«Знаете, мы просто очень любим дело, которым занимаемся, ведь так приятно быть сопричастными к такому прекрасному и неповторимому процессу, как взросление детей!» - это слова главного врача клиники «Цветы жизни» Анны Гергерт. – Наши врачи являются действительными членами педиатрического сообщества, поэтому клиника стремится предоставлять нашим маленьким пациентам современные и эффективные программы лечения и медицинского сопровождения, опираясь на федеральные клинические рекомендации и доказательные исследования. И каждый из нас делает это с душой, неформально и с большой любовью к детям.

Приходите к нам! Нам нравятся родители, которые принимают активное участие в процессе лечения, ищут альтернативные варианты сохранения здоровья и задают много вопросов. У нас есть время, опыт и, главное, желание вам помочь! Будем растить Цветы Жизни вместе!

Наш адрес: Владивосток, улица Садовая, 27.

Телефоны для связи: +7 (423) 255–75–75, +7 902 555 75 75

Сайт: flowers-of-life.ru

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