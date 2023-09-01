«Вы – главный стимул работать»: первый звонок в новом учебном году прозвучал в школах Приморья

В этом году в школы Приморья поступают 216 тысяч ребят. Фото: Вадим ПОПОВ

В пятницу, 1 сентября, в Приморье, как и во всей России проходят торжественные линейки в честь Дня знаний. С самого утра возле школ и гимназий толпятся первоклашки с большими рюкзаками, на головах девочек красуются пышные банты, а ребята постарше одеты в более строгую школьную форму. Кто-то впервые вступает на тропу получения знаний, а кто-то скоро будет готовиться сдавать экзамены, но в любом случае для каждого этот день – особенный. О том, как проходит этот праздник в столице Приморья – в фоторепортаже «Комсомольской правды – Владивосток».

Прозвучал первый звонок в новом учебном году. Фото: Вадим ПОПОВ

Некоторые ребята впервые ступают за порог школы. Фото: Вадим ПОПОВ

А другим ученикам скоро предстоит сдать экзамены. Фото: Вадим ПОПОВ

В 2023 году школы Приморья открыли двери для 216 тысяч ребят, из них – 23 тысячи первоклашек. Большое внимание при подготовке учреждений к новому учебному году уделили библиотекам: за счет краевого бюджета был обновлен книжный фонд, в том числе закуплены новые учебники по истории, в которых появился большой параграф о спецоперации.

Учреждения открыли свои двери для 23 тысяч первоклашек. Фото: Вадим ПОПОВ

У девочек не только пышные букеты, но и банты. Фото: Вадим ПОПОВ

Старшеклассники пришли в более строгой одежде. Фото: Вадим ПОПОВ

В 2023 году школьники будут учиться по новым учебникам истории. Фото: Вадим ПОПОВ

С Днем знаний учеников школ и гимназии поздравили не только директора учреждений и учителя, но и глава Владивостока Константин Шестаков:

«Сегодня для всех вас открывается новая страница истории вашей жизни. Для кого-то это первая ступенька к большим открытиям, а для кого-то в этот учебный год прозвенит последний звонок, знаменующий прекрасное начало и еще один замечательный жизненный этап. Мы всегда будем гордиться вашими большими и маленькими достижениями, ведь для нас вы являетесь самым главным стимулом работать и делать наш город комфортнее и краше. В День знаний я желаю вам, дорогие ученики, получать удовольствие от учебы и смело пробовать себя во всех направлениях, которые вам по душе».

Не оставил мэр без внимания и родителей, пожелав, чтобы их дети всегда были счастливыми и здоровым, также Константин Шестаков поблагодарил учителей за их труд и преданность делу.

С Днем знаний детей поздравили учителя, а также главы Приморья и Владивостока. Фото: Вадим ПОПОВ

Дети же поздравили учителей яркими букетами. Фото: Вадим ПОПОВ

Учеников, их родителей и педагогов поздравил и губернатор Приморья Олег Кожемяко:

«В этот праздничный день, который вызывает самые трепетные и добрые чувства в людях всех возрастов, я желаю приморцам счастливых впечатлений и мощного заряда энергии на весь предстоящий учебный год. Ребята, верьте в свои силы, вам покорятся любые задачи – с помощью и поддержкой ваших любящих родителей и педагогов. Пусть учеба будет в радость, а соседи по парте станут надежными товарищами на жизненном пути. Крепкого вам здоровья, успехов и благополучия».

Отметим, что линейки в честь Дня знаний по традиции прошли 1 сентября, однако учеба у ребят начнется позже.

День знаний прошел традиционно 1 сентября. Фото: Вадим ПОПОВ

А вот учеба у ребят начнется позже. Фото: Вадим ПОПОВ

1 сентября в школах встретили музыкальными номерами. Фото: Мария КАЮРОВА

И традиционным поднятием флага России. Фото: Мария КАЮРОВА

Некоторые дети не могли сдержать улыбки. Фото: Мария КАЮРОВА

Вместе с детьми пришли и их семьи. Фото: Мария КАЮРОВА

И куда же без фотографий на память? Фото: Мария КАЮРОВА

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