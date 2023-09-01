Школу на Патрокле во Владивостоке должны достроить до конца года

Строительство идет полным ходом. Фото: Администрация Владивостока

Во Владивостоке ударными темпами идет возведение новой школы на Патрокле. Строители работают в две смены, соблюдение сроков контролирует мэрия и прокуратура, сообщила пресс-служба администрации приморской столицы. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В новом образовательном учреждении, помимо учебных классов и спортзалов, появятся кинотеатр, танцевальный зал, бассейн, современная библиотека, помещения для групп продленного дня и многое другое. Школа будет одной из самых больших на Дальнем Востоке – учиться в ней смогут 1275 детей.

Учреждение возводят по национальному проекту «Образование», закончить должны к концу этого года – этого потребовал губернатор Приморья Олег Кожемяко. Сейчас работы в школе ведутся в две смены. Днем на стройке работают 200 человек, вечером – еще 70.

В главном корпусе учреждения полностью смонтированы несущие металлоконструкции балок бассейна, сейчас идет монтаж несущих балок в большом спортивном зале. В актовом зале установлена опалубка для последующего монтажа балок плиты перекрытия.

В первой и второй секции учебного корпуса монтируют кронштейны фасадной подсистемы и устанавливают оконные блоки, на третьей – армируют и устанавливают опалубку вертикальных конструкций. В четвертой секции армируют парапеты кровли, а на пятой готовится бетонирование покрытия кровли.

На следующей неделе подрядчик – ООО «ГК «Альянс» – должен заключить договор на строительство инженерных сетей для подключения школы к коммунальным системам и предоставить договор на поставку технологического оборудования для учебного заведения.

Чтобы не допустить срыва установленных сроков, строительство контролируется мэрией и прокуратурой. Так, 31 августа на строительстве с проверкой хода работ побывали мэр Владивостока Константин Шестаков, заместитель прокурора Приморского края Дмитрий Попов и прокурор города Иван Иванов, которые напомнили подрядчику о необходимости строгого соблюдения утвержденного графика.

«Объект должен быть сдан в эксплуатацию строго в установленные сроки. Это важно, чтобы через год – 1 сентября – здесь начался учебный процесс. Для этого мы продолжим контролировать ход стройки на регулярной основе», – подчеркнул Константин Шестаков.

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