Два дня без еды и воды: на Камчатке двое мужчин застряли в грязи у Петропавловской сопки

В медпомощи никто из мужчин не нуждался. Фото: ГУ МЧС России по Камчатскому краю

Спасатели на Камчатке помогли двум мужчинам, которые застряли в своей легковушке примерно в десяти километрах от смотровой площадки на Петровской сопке. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по краю. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

По словам мужчины, он с товарищем катались на автомобиле Toyota Fielder, но в какой-то момент застряли на бездорожье. За помощью они обращаться не стали, на протяжении двух дней пытались освободиться своими силами, но все оказалось тщетным. Ситуацию осложняло и то, что у них не было с собой ни еды, ни воды, поэтому они позвонили спасателям.

На автомобиле повышенной проходимости приехали сотрудники ГУ МЧС, эвакуировали мужчин из труднодоступной местности и отправили их домой, медицинская помощь никому из уже освобожденных не понадобилась.

В пресс-службе ведомства добавили, что спасатели не эвакуируют автомобили, а приходят на помощь в том случае, когда жизни или здоровью человека что-то угрожает. Поэтому отправляясь в путешествие, надо оценивать возможности своего автомобиля, брать с собой лопату, запас топлива и продуктов, теплые вещи, заряженный мобильный и спутниковый телефон.

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