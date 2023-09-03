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Происшествия3 сентября 2023 0:40

Судно с шестью рыбаками опрокинулись в Приморье, один погиб

Мужчина скончался при опрокидывании лодки в заливе Петра Великого
Ростислав САХАЛИНОВ
Удалось спасти четырех моряков. Иллюстрация из архива.

Удалось спасти четырех моряков. Иллюстрация из архива.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Приморском крае произошло ЧП. 2 сентября около 22:40 в заливе Петра Великого опрокинулось судно – на борту, как стало известно «КП – Владивосток», находилось шесть человек. Согласно предварительным данным, крушение произошло при выборке трала.

По информации Приморской транспортной прокуратуры, суда поблизости быстро среагировали, удалось спасти четверых. Одного моряка ищут, еще один погиб.

«Транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства в сфере безопасности мореплавания. По результатам при наличии оснований будут приняты меры реагирования», – сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Ранее похожий инцидент произошел в Туве. Опрокинулась лодка с тремя людьми, найден пока только один из них.

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ЧППроисшествия: ЧП