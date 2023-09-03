Минтуризма Камчатки может закрыть доступ к природным паркам из-за долгов туроператоров

Вулкан Безымянный. Фото: ЕГС РАН

Министерство туризма Камчатского края потребовало, чтобы до 5 сентября туроператоры предоставили отчеты по посещениям природных парков «Налычево», «Ключевской», «Быстринский», «Южно-Камчатский» и «Вилючинский» за прошедшие полгода (до 31 августа) и оплатили посещение туробъектов. Эти охраняемые территории находятся под управлением «Природного парка Вулканы Камчатки».

Между «Вулканами...» и операторами заключено 120 договоров. Однако вносить плату за посещение ООПТ в 2023 году предприниматели сферы туризма не торопятся. Как подчеркнули в министерстве, не будет оплаты (по данным «КП», речь идет о сумме в 150 рублей за человека) и отчетов – доступ гостям закроют.

Компании могут занижать количество приехавших в охраняемые территории туристов, поэтому важно вести комплексный учет.

«Министерство туризма Камчатского края призывает туристических операторов добросовестно относиться к соблюдению договорных обязательств, а также напоминает, что денежные средства, полученные в качестве платы за посещение ООПТ, используются в первую очередь для создания объектов туристической инфраструктуры на территории природных парков», – добавили в ведомстве.

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