Стрельба из лука и киберспорт: праздник силы, красоты и духа состоялся во Владивостоке

При стрельбе из лука важна выносливость и концентрация. Фото: Администрация Владивостока

На центральной площади города Владивостока состоялся фестиваль «Спорт у моря». Он стал логическим продолжением посвященного Дню знаний праздника «Время быть первым», который прошел там же, но на день раньше. Рассказываем о спортивных возможностях, которые открываются перед юными приморцами.

«Спорт – норма жизни!» – главный девиз праздника силы, духа и красоты. Под веселую музыку и выступления творческих коллективов весь день на площади муниципальные спортивные школы и федерации края проводили свои показательные выступления, юношеские соревнования. Яркие номера спортивных и художественных гимнастов, акробатов и юных чирлидеров зрители воспринимали с восторгом, оно и понятно, традиционно они – одни из самых зрелищных. Не меньшего внимания удостоились и соревнования по борьбе: международная федерация сумо, спортивная школа «Высота» по боксу, федерация кудо провели состязания учеников, приобщая жителей города к спортивной культуре. Большой отклик получили и соревнования федерации трикинга и спортивного клуба «Динамо» по стритболу.

Зрителям действительно было на что посмотреть. Фото: Администрация Владивостока

Быстрее, выше, сильнее

Гости праздника, организованного администрацией Владивостока, могли попробовать себя в различных видах спорта на мастер-классах и в интерактивных зонах. Так, всем желающим предлагали пострелять из лука, спортивного пистолета, пейнтбольного маркера, поиграть в большие напольные шашки и шахматы, научиться древнекитайской настольной игре го, сразиться в киберспортивном турнире, посоревноваться с другом в настольном теннисе, футболе или хоккее, забить мяч в настоящие футбольные и гандбольные ворота, покататься на роликах, поднять штангу, пройти маршрут спортивного ориентирования, отработать удары тхэквондо, заняться слеклайном (эквилибристика), сфотографироваться в фан-зоне хоккейного клуба «Адмирал», посмотреть на выступления уличных танцоров, испытать себя на беговой дорожке, прокатиться на велогоночном симуляторе. Словом, выбрать занятие по душе мог каждый, чтобы определить, какой вид спорта ему ближе.

Настольный теннис любят дети и взрослые. Фото: Кристина ХОЛОША.

Готов к труду и обороне

Отдельное внимание отвели нормам ГТО. В большом шатре специалисты знакомили всех с нормами и ступенями получения значков, а также проверяли уровень подготовки гостей: подтягивания, сгибание и разгибание рук, наклоны вперед, подъем туловища из положения лежа на спине, прыжки в длину с места, рывок гири. Результаты складывались в тестовый балл. А чтобы сдать настоящие нормативы ГТО и получить значок, нужно перейти на сайт центра тестирования ВФСК «Готов к труду и обороне», подать заявку, получить медицинское разрешение на сдачу и выполнить нормативы.

Успехи ребят стали для многих мотивацией. Фото: Администрация Владивостока

Спорт для каждого

Во время праздника спорта на центральной сцене прошло награждение призеров и победителей международных игр «Дети Приморья», прошедших летом по инициативе губернатора Приморского края Олега Кожемяко. В торжественной обстановке мэр Владивостока Константин Шестаков вручил юным спортсменам благодарности и денежное вознаграждение. Также он отметил, что подобные игры теперь будут проводиться на постоянной основе: один год летние дисциплины, следующий – зимние. Сейчас ведутся активные работы по созданию соответствующей спортивной инфраструктуры в крае.

Глава Владивостока наградил выдающихся спортсменов. Фото: Администрация Владивостока

«Мы постарались представить на этом фестивале все возможности для занятий спортом, которые есть в нашем городе, для того чтобы ребята и их родители смогли определиться, в какую секцию можно пойти. Какие же у нас здесь фантастические и талантливые ребята: чемпионы Приморского края, Дальнего Востока, России и мира! Поэтому определяйте, какое спортивное направление вам больше по душе», – отметил глава Владивостока.

На площади даже установили настоящий ринг. Фото: Администрация Владивостока

Многие спортивные секции во Владивостоке бесплатные. Со списком муниципальных школ можно ознакомиться на официальном сайте мэрии. Всего же ребят готовы обучат по более чем 30 дисциплинам. Помимо крупных спортивных учреждений, в городе есть секции в школах и кружки в клубах. Сейчас как раз начался набор, на некоторые занятия детей готовы принять в течение всего года, но при наличии соответствующей медицинской справки.

Каждый смог найти занятие по душе. Фото: Кристина ХОЛОША.

Праздник для всех

Кстати, в выходные на центральной площади города состоялся Семейный пикник, во время которого специалисты из различных отраслей провели лекции для детей и родителей на темы профориентации, безопасности и взаимоотношений в семье. Мероприятие организовали Росмолодежь, правительство Приморского края и администрация Владивостока. А на Корабельной набережной ребята из начальных классов вместе с родителями стали участниками забега. Помимо этого, для молодежи состоялся праздничный концерт. Кроме местных исполнителей на главной сцене города свои хиты спели российские звезды – Asammuell и Niletto.

Показательные выступления от юных спортсменов. Фото: Кристина ХОЛОША.

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