Главный медицинский вуз Приморья открыл Университетскую клинику

Соглашение о деятельности клиники подписали Валентин Шуматов, Анастасия Худченко и Евгений Шестопалов. Фото: пресс-служба Тихоокеанского государственного медицинского университета.

В Приморье на функциональной основе Тихоокеанского государственного медицинского университета создана первая Университетская клиника. Соглашение об организации деятельности учреждения подписали ректор ТГМУ Валентин Шуматов, заместитель председателя правительства Приморья – министр здравоохранения Анастасия Худченко и главный врач ВКБ №1 Евгений Шестопалов. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В состав Университетской клиники вошли институты и кафедры ТГМУ, а также приемное, клинические и параклинические отделения Владивостокской клинической больницы № 1.

Новая клиника станет площадкой для получения глубоких знаний, совершенствования умений и отработки навыков как будущих, так и практикующих врачей.

«Главная цель создания Университетской клиники – оказание высококвалифицированной медицинской помощи с использованием передовых научных разработок, внедрение в клиническую практику инновационных технологий, а также методов диагностики и лечения с привлечением профессорско-преподавательского состава входящих в клинику образовательных структурных подразделений нашего вуза в соответствии с требованиями действующего законодательства», – поделился Валентин Шуматов.

Создание первой Университетской клиники – одна из множества задач, стоящих перед ТГМУ в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030». В будущем вуз планирует организовать деятельность подобных учреждений и в других регионах Дальнего Востока.

Анастасия Худченко отметила, что Университетская клиника – значимый проект для развития регионального здравоохранения.

Университетская клиника – значимый проект для развития регионального здравоохранения. Фото: пресс-служба Тихоокеанского государственного медицинского университета.

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