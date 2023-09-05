«Многозадачность и максимальный драйв»: новый глава Примавтодора рассказал о начале работы в условиях ЧС

С 25 августа в крае действует режим ЧС федерального характера. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

Приморский край восстанавливается после аномальных осадков, которые стали причиной сильных наводнений. Стихия нанесла один удар за другим по региону, оставив без транспортного сообщения сотню населенных пунктов, затопив почти 6000 жилых домов, лишив людей вещей первой необходимости и урожая. В такой непростой обстановке на пост руководителя главного дорожного предприятия края заступил Николай Зайцев. И это после череды обрушений мостов, подтопления дорог и увольнения бывшего директора Примавтодора. Опытный специалист рассказал в интервью «КП-Владивосток» о многолетних проблемах, которые сейчас решаются, всесторонней помощи региону, поддержке со стороны правительства и колоссальной работе, проделанной в условиях ЧС.

Николай Зайцев ранее занимал пост замминистра транспорта и дорожного хозяйства. Фото: Администрация Владивостока

– Буквально через несколько дней после объявления в Приморье ЧС федерального характера, машиностроители Белоруссии поставили в край более 30 единиц техники. Эта мера поддержки помогла в ликвидации последствий удара стихии?

– В последних числах августа филиалы Примавтодора действительно получили крупную партию тяжелой дорожной техники из Беларуси. Это позволило обновить технический парк в Пограничном, Спасском, Шкотовском, Арсеньевском, Кировском, Надеждинском, Никольском, Пожарском, Тернейском, Хасанском мостостроительном филиалах, а также в управлении механизации компании. И мы очень благодарны белорусским партнерам за своевременное реагирование на ситуацию в крае.

Но эти поставки – не благотворительная акция, они осуществляются в рамках плановой работы правительства Приморского края по усилению филиалов и обновлению парка техники Примавтодора. Соглашения региона с белорусскими производителями заключены почти год назад. Предприятие по ним получит в общей сложности 215 единиц дорожной и строительной техники.

– Какую именно технику доставили в край сейчас?

– В рамках заключенных ранее соглашений белорусские партнеры предоставили первую партию «МАЗ» и «Амкодор»: 10 комбинированных дорожных машин, два седельных тягача, три автосамосвала, четыре средних грейдера, 11 фронтальных погрузчиков и одну шнекороторную установку. Такая техника позволяет обеспечить надежную систему реагирования на возникающие ЧС, вовремя производить при необходимости аварийные и спасательные дорожные работы.

К осени мы ожидаем поступление снегоуборочной техники: 61 комбинированную дорожную машину и 20 грейдеров. Остальное оборудование будет доставлено ближе к концу года – это грузовики с кранами-манипуляторами, самосвалы, тягачи с полуприцепами, экскаваторы, катки, бульдозеры.

Еще раз подчеркну, что правительство Приморского края и лично губернатор Олег Кожемяко вели и ведут планомерную работу по усилению филиалов Примавтодора, по обеспечению возможностей создавать новые отделения, строить асфальтобетонные заводы и обновлять парк техники.

Для ликвидации последствий непогоды край приобретает новую технику. Фото: АО «Примавтодор»

– У вас многолетний опыт работы в сфере дорожного строительства, как вы оцениваете причины, по которым в Приморском крае каждый год в результате паводков смывает мосты? Их что, невозможно построить с достаточным запасом прочности?

– В Приморье из 1600 мостов почти 380 находятся в аварийном состоянии. На 2023 год в крае запланирована реконструкция шести мостов и мостовых переходов: через реки Суходол и Шкотовка на автодороге Артем – Находка – порт Восточный, через реку Астраханка и ручей на трассе Михайловка – Турий Рог, а также реконструкция моста через реку Аввакумовка и капремонт моста на автодороге Находка – Лазо – Ольга – Кавалерово. Реконструкция шести мостов в год – капля в море. Но на большее у региона недостаточно собственных средств.

Чтобы выйти на адекватный количественный уровень необходимо ежегодно строить или восстанавливать порядка 20-25 мостов. Здесь не обойтись без федеральной программы. И справедливости ради, глава региона Олег Кожемяко об этом неоднократно говорил на самых высоких уровнях, в частности, в Совете Федерации.

Буквально на днях во Владивостоке при участии полпреда Президента в ДФО и министра по развитию Дальнего Востока и Арктики состоялось обсуждение, как в дальнейшем минимизировать разрушения при ЧС. Побывавший до этого в Уссурийске в микрорайоне «Семь ветров» Юрий Трутнев упомянул, что все проекты гидротехнических сооружений проходили согласования в федеральных ведомствах, должна была учитываться максимальная возможная нагрузка. То есть разрушение дамб и мостов в экстремальных погодных условиях – вопрос не только качества строительства, но и особенности проектирования и согласований.

– По результатам визита во Владивосток и Уссурийск полпред и министр развития ДВ и Арктики поддержали инициативу губернатора Приморья приобрести комплекс техники, самосвалы и бульдозеры для предотвращения ЧС. Часть, вероятно, передадут Примавтодору?

– Речь идет о комплексе техники для расчистки дна и русел рек на сумму более 3 миллиардов рублей, только для Уссурийска планируется потратить 350 миллионов рублей. Расчистка рек – не профиль Примавтодора, поэтому вряд ли эту технику нам передадут. Но целесообразность затрат не вызывает сомнений. Углубление русел и расчистка дна смягчат последствия возможных паводков. Много лет Приморье поднимало вопрос об изменении природоохранного законодательства, просило разрешить делать это не после ЧС, а до. И Олегу Кожемяко – это, наконец, удалось.

– Руководство региона неоднократно подчеркивало, что главное – помощь пострадавшему населению. Как непосредственный участник событий, вы можете привести конкретные примеры?

– На мой взгляд, весь ход событий, связанных с ликвидацией последствий тайфунов, – образец заботы о людях. Какой еще глава края смог бы лично посетить по две-три горячие точки за день? Кому-то привез продовольствие и почту, где-то лодочную переправу наладил, кого-то эвакуировал и разместил в ПВР, кому-то прислал помощников сушить дом. Сотни государственных и муниципальных служащих направил в пострадавшие районы оформлять людям документы, без которых не выдадут предусмотренных средств поддержки. Общественников сориентировал на сбор гуманитарной помощи, ее в районы грузовиками везут.

Давайте рассмотрим ситуацию на примере Хасанского округа. Из-за переливов, разрушения дорог и мостов от сообщения были отрезаны самые популярные, известные всей России, туристические места – базы Андреевки, Безверхово, Рязановка, бухта Витязь. Вся Андреевка и несколько туристических объектов остались без электричества после падения опор ЛЭП. В этой ситуации губернатор принял, на мой взгляд, единственно верное решение и успешно реализовал его при поддержке федерального центра. Все желающие выехать из зоны ЧС в Хасанском округе были переправлены во Владивосток кораблями ВМФ России.

– Как сейчас обстоят дела в Хасанском округе?

– Проезд в Андреевку и транспортное сообщение с поселком Безверхово нам удалось открыть в первых числах сентября. Сначала наладили движение в Андреевку через основную трассу Раздольное – Хасан, затем бросили все силы на восстановление проезда через мост. На объекте работали 15 самосвалов, два экскаватора, бульдозер – отсыпали подходы крупным скальным грунтом. Энергетики параллельно обеспечивали подачу энергии в дома и квартиры Андреевки, и немного позже восстановили электроснабжение на туристических объектах. Все эти процессы не происходят сами по себе, они требуют координации, поддержки, эмоционального стимулирования.

– Как бы вы охарактеризовали текущую дорожную обстановку в крае?

– Как все еще сложную, но последовательно и довольно быстро нормализующуюся. Режим ЧС пока не снят, но на карте Приморья практически не осталось поселков, к которым нет доступа. Есть участки дорог, где проезд затруднен, действует реверсивное движение, либо возможен объезд по другой автодороге.

– Что вам дала и чему научила работа по ликвидации ЧС?

– Научила работать в режиме многозадачности и максимального драйва. Помогла ощутить себя частью большой и сплоченной команды, которой все по плечу. И эта команда – не только дорожники и спасатели, а весь Приморский край.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Приморье отрезанными остаются 12 населенных пунктов

Сложная обстановка из-за реки Большая Уссурка наблюдается в Красноармейском округе (подробнее)

В Приморье из-за наводнений пострадали 44 тысячи жителей края

Затопленный Уссурийск посетил полпред президента РФ Юрий Трутнев (подробнее)

Пострадавшим от наводнений жителям Уссурийска построят 200 новых квартир

Сдать помещения планируют осенью следующего года (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.