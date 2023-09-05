Палуба, мачты и корпус – почти все на «Пилигриме» из бруса. Фото: Руслан НОВИКОВ

Больше 18,5 тысячи морских миль, около 160 мероприятий, выставки в 15 странах и почти 300 тысяч посетителей. Это то, что было сделано командой Сергея Синельника, заслуженного путешественника России, который в роли капитана отправился на копии поморской древнерусской ладьи по всему миру. «Пилигрим» – суденышко маленькое. Заходишь на борт (он прибыл во Владивосток 27 августа), да сразу качает. Из современного там только мотор, системы навигации, да плита. Как оно чувствует себя в открытом море – современному яхтсмену страшно представить. Испуганно смотришь на Сергея, а он отвечает: «вы что же, отсюда сходить на берег даже порой не хочется».

Ладья стояла на 36-м причале во Владивостоке. Фото: Руслан НОВИКОВ

С мотоциклов в мореходство

Поговорив с путешественником, понимаешь, в чем дело. Родившись в глубине материка, в Казахстане, два брата, Сергей и Александр, увлеклись судостроением. Книги, детские походы, ставшие широкомасштабными экспедициями… И вот братья уже гонят на мотоциклах «Урал» по девяти пустыням в 2002-2004 годах, а в 2006 уходят в кругосветку по морю. До «Пилигримма» был «Русич» – внешним видом напоминает драккар викингов, однако знающие люди увидят неповторимое сходство с новгородской ладьей X – XII веков. У Синельников так всегда: в мир они несут не чужие истории, а саму Россию: славянскую культуру, рассказы о нашей Родине.

Братья Синельники рассказывают о русской культуре. Фото: Руслан НОВИКОВ

Но вернемся в современность. Во Владивосток Сергей с единомышленником прибыл уже без брата, не было среди спутников жены и детей, которые шли с ним первые два года. Родных разлучила пандемия. Когда Тихий океан оказался «на замке», торчать у Соединенных штатов пришлось почти полгода. По возвращению в Россию сыновьям Сергея надо было поступать в колледж, а брат нашел дело по душе на суше. Жена осталась в квартире в Подмосковье.

Именно в дальневосточной столице завершился IX этап кругосветки.

Судно посетили почти 300 тысяч человек. Фото: Руслан НОВИКОВ

– Мы с братом много пустынь пешком пересекли. Перед Сахарой, например, тысяча километров. Сразу думаешь: да я не пройду! А если разбить по пунктам… Одной точки достиг, другой – отдохнул, дальше пошел. Так и у нас. Владивостока достиг – веха завершилась. Тем более, это же наши воды. Мы их так назвали. Родные воды – от Петропавловска до Владивостока.

– А вы родом откуда?

– Планета земля. Вся Россия, конечно. Не могу определиться, где я стал бы жить, потому что много где побывал. Но я не космополит, такие современные тенденции мне не нравятся. Человек должен любить свою Родину, корнями оставаться в ней.

На просьбу подсчитать количество стран, которые посетил Сергей, он отнекивается. Говорит, никогда не считал, так как главное – стремление к истине, желание идти за горизонт, да помощь Божия. На многие простые вопросы отвечает философски: если пересечь границу – разве считается, что в стране побывал?

«Улетел на самолете – ну что, он узнал страну? По России можно всю жизнь бродить, и так ее не узнаешь. То же самое в Эфиопии, Судане. Поэтому я не «коллекционирую».

Маршрут «Пилигрима». Фото: Руслан НОВИКОВ

Никакого пластика

Кстати, про родные воды. Маршрут «Пилигрима» вообще начался с карельского Петрозаводска (За шесть лет, поясним, пройден Атлантический океан, Карибские острова, Флорида, восточное побережье США и мечта капитана – Великие североамериканские озера), так как именно там началось строительство судна. Копию древнерусской поморской ладьи создали за два года: с 2015-го по 2017-й, а помогали более 100 человек. «Отцом» судна можно по праву считать Виктора Дмитриева, президента клуба «Полярный Одиссей». Многие называют его патриархом деревянного кораблестроения России. Он же, кстати, возводил и «Русич».

Вход в трюм. Фото: Руслан НОВИКОВ

– Здесь все из бруса, никакого пластика и стекла. Нас мало, тех, кто ходит на исторических судах. Кто-то даже прячет спасательные плоты, чтобы создать атмосферу. А я зачем должен скрывать? У них [других путешественников] красивая резьба, зато три рации, два двигателя по 500 лошадиных сил. У нас 42. Мы месяцами можем стоять, так как против ветра не можем ходить. И минимальная навигация. Многие критикуют: вот у вас тут современные элементы. Я спокойно отношусь, не придаю этому значению. Стройте свои корабли, ходите дальше. Нам от этого только приятнее будет».

Изнутри «Пилигрим» тоже повторяет древнерусскую ладью. Фото: Руслан НОВИКОВ

Мореплаватели бы ужаснулись, если бы ходили на поморской ладье, считает Сергей. Хотя присоединиться хотят многие: ученые, спортсмены, путешественники. Но выбирают срок, например, до недели. Пока современные яхтсмены обойдут несколько сотен километров за это время, «Пилигрим» может простоять в порту, ожидая погоды.

– Это история про созерцание. Зимы пережидали, стояли на Аляске, в Германии, на Камчатке. Восемь месяцев ждали, когда лед сойдет.

Единомышленники, постоянники, друзья

Количество людей, прошедших через философию «Пилигрима», сотни. В основном экипаж состоял из тех, кто строил ладью. Подключались единомышленники из Австралии, Соединенных штатов.

– Весь путь прошел только я один. Дочка поняла, что это не ее. Пацаны дошли до Америки, выполняли все обязанности. Море научило их быть рассудительными, отличать хорошее от плохого. Хотя, конечно, от школы они здорово отстали. Но дети должны сами выбирать свою лыжню, надо давать им больше свободы. Но это уже рассуждения.

Боцман Сергей Муравицкий из Беларуси прошел весь путь на «Русиче» и большую часть на «Пилигриме». Сейчас в постоянной команде также кок Вячеслав Шкода и капитан. И бизнесмены, и ученые шли с экипажем. А в Приморском крае присоединились биологи из Курчатовского института: отец и его 20-летний сын. Изучали микроорганизмы.

Что внутри «Пилигрима»

На борту несколько экспонатов, книги, написанные братьями во время кругосветок, предметы быта, разборная фотовыставка. Последняя, кстати, настолько разборная, что, как отмечает Сергей, ее экипаж уже не сможет собрать. Историческая реплика древнего судна вызывает невероятный интерес к старине. В самых разных портах мира поток людей, желающих побывать на борту «Русича», а теперь и «Пилигрима», был, казалось, бесконечен, все хотели сфотографироваться на фоне ладьи, притронуться к ее борту.

Большая часть сделана вручную братьями. Фото: Руслан НОВИКОВ

Внутри находится коллекция моделей лодок, судов до времени Петра I включительно и деревянного зодчества России. Большинство экспонатов сделал брат – Александр Синельник, а некоторые и сам капитан. Кстати, многие из них можно приобрести также, как и книги. Поддерживают путешественников и пожертвованиями. Так экипаж и зарабатывает.

От Аляски до Сиднея – и в Петрозаводск

Да уж, всех приключений судна не перечислить. Вероятно, капитан напишет еще одну книгу (прошлая, «Из варяг в персы», рассказывала об экспедиции «Русича») о путешествии «Пилигрима». Он, кстати, постояв на 36-м причале Владивостока, отправился на ремонт. Однако путь его еще не завершен:

– После Владивостока мы планируем идти в сторону Кореи. Затем через Юго-Восточную Азию в Индию и Индийский океан, потом обогнем Красное море. Далее Средиземное и Чёрное море и по каналам обратно, в Петрозаводск.

Сергей не исключает, что пора бы строить и третье судно. Мечтает о новгородской сойме – на таких ходили в Карелию, по Белому морю, берегам Норвегии. Суждено ли ему плавать и странствовать всю жизнь – говорит, как Бог решит. Чувство удивления от планеты Земля у Сергея не уходит. И, видимо, вряд ли уйдет.

Посетители судна-музея могут поддержать экипаж и команду. Фото: Руслан НОВИКОВ

Дело Синельника будет жить еще долго. Участники проекта «Край земли» запустили в 2019 виртуальный 3D-тур по изучению поморской ладьи, созданной по чертежам XVIII века. Визуальный онлайн-тур по ладье расскажет об истории древнерусского зодчества через модели, небольшие диорамы, фотографии и картины.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.