Во Владивостоке завершают реконструкцию участка теплосетей на Гоголя

Ремонт участка начали в июле. Фото: Администрация Владивостока

На Гоголя во Владивостоке специалисты готовятся к асфальтированию участка после реконструкции теплосетей. Подрядчик приступит к работам в ближайшее время. С начала июля службы меняют 1700 метров инженерных коммуникаций, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на мэрию.

Более того, здесь оборудуют новый участок протяженностью 330 метров до музейно-театрального комплекса на сопке Орлиное гнездо. Во вторник, 5 сентября, вице-мэр Владивостока Тарас Фищук проверил ход работ.

«Ведутся работы по устройству теплоизоляции труб, рабочие закрывают лоточные каналы, и уже началась обратная отсыпка щебнем. После этого приступят к асфальтированию», – рассказал замглавы администрации.

Как уже ранее отмечала пресс-служба администрации, диаметр труб на данном участке сети увеличат с 500 до 700 миллиметров, а мощность теплоснабжения в районе – почти в два раза. Ударившие по Владивостоку осадки создали угрозу сползания дороги, поэтому сейчас темпы ремонта ускорили. Работы разбиты по этапам: когда специалисты закончат реконструкцию в районе ВВГУ, заасфальтируют участок, подрядчик перейдет в район фуникулера.

Напомним, бюджет на ремонт теплосетей в краевой столице в 2023 году превысил четыре миллиарда рублей; он включает средства от инвестиционных программ, ресурсоснабжающих организаций, а также деньги, полученные с помощью Фонда содействия реформированию ЖКХ. План грандиозный – отремонтировать 20 километров теплосетей. Износ трасс составляет около 90%, примерный возраст труб – порядка 40-50 лет.

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