В модернизацию трех учреждений культуры в селах Приморья вложили 11 миллионов рублей

Дома культуры открыли после модернизации. Фото: Правительство Приморского края

Творчество и искусство становятся ближе для небольших сел Приморья. В первые дни сентября после обширной модернизации свои двери открыли два дома культуры в Золотой Долине и Перетино Партизанского округа, а также детская школа искусств в селе Спасское одноименного района. Здания имеют солидный возраст, поэтому их реконструкцию ждали и творческие коллективы, и местные жители, поэтому из федерального и краевого бюджетов выделили 11 миллионов рублей на капитальный ремонт. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

ПЕРЕТИНО

Дом творчества в селе Перетино, где проживает немногим больше 500 человек, пользуется популярностью у людей. Здесь проводят концерты и праздничные мероприятия, работают восемь клубов по интересам. Вот только зданию целых 55 лет – срок немалый. Со временем постройка обветшала, приобрела не самый приглядный вид.

В результате подрядчик соорудил новые отмостки по периметру здания, утеплил и отремонтировал фасад, поставил новые двери и отремонтировал крыльцо, на котором теперь есть пандус. Зрительный зал и сцена приобрели свежий вид, где приятно находиться творческим коллективам и гостям учреждения. Методкабинет, костюмерная и фойе, а также помещение для кружков тоже преобразились под рукой мастеров.

Работники подрядной компании выровняли и покрасили стены в помещениях здания с богатой историей, уложили керамогранит и линолеум, заменили электрическую проводку, частично заменили батареи и внутренние трубы системы отопления.

ЗОЛОТАЯ ДОЛИНА

Дом творчества в селе Золотая Долина приводили в порядок в несколько этапов Так, в 2020 году – тогда здесь обновили окна и двери, сделали крыльцо центрального входа. В 2022-м подрядчик отремонтировал зрительный зал. В текущем же году зданию с более чем 30-летней историей утеплили стены и сделали новый фасад, провели ремонт помещений, в том числе гримерной и главного фойе, а также восстановили системы отопления и электрики.

Как рассказала директор учреждения Екатерина Кириллова, их дом культуры закупил новое звуковое и световое оборудование, театральные кресла для 124 зрительских мест, а также новое текстильное оформление сцены. Теперь довольно известные местные коллективы – ансамбль детского творчества «Радуга плюс», вокальные группы «Небо» и «Долинушка», другие кружки и секции – будут заниматься в обновленном и комфортном здании. Руководитель уверена – проведенный ремонт повысит привлекательность дома культуры, у них уже даже есть планы по показу фильмов и проведению дискотек.

СПАССКОЕ

Детская школа искусств имени Азы Гуриной построена в 1995 году, юные приморцы здесь занимаются музыкой, танцами, обучаются театральным навыкам и рисованию. Теперь учебный процесс станет еще приятнее, тем более что кроме проведенного ремонта в учреждение закупили новые музыкальные инструменты, звуковое оборудование, мебель и многое другое, необходимое для успешной учебы.

К слову, модернизация творческих учреждений провели в рамках национального проекта «Культура». В 2023 году на эти цели выделено 3,3 миллиарда рублей. На открытии обновленных домов культуры в Партизанском округе присутствовал заместитель министра культуры и архивного дела Приморского края Алексей Чеблуков. Он уверен – отремонтированные здания позволят привлечь в сферу искусства новых участников, как детей, так и взрослых.

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