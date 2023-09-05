Губернатор Приморья раскритиковал ход аварийных работ в Дальнереченске

В городе подтоплены 311 придомовых территорий Фото: Правительство Приморского края

В Дальнереченске продолжает прибывать вода, местные жители не помнят подобной ситуации с 1989 года. По состоянию на вторник, 5 сентября, в городе подтоплены 311 придомовых территорий, затопило 65 домов. В населенный пункт с проверкой приехал губернатор Приморского края Олег Кожемяко, который оценил текущую обстановку как неудовлетворительную. О распоряжениях главы региона читайте в материале «Комсомольской правды – Владивосток»

Олег Кожемяко и Сергей Старков, глава Дальнереченского ГО, осмотрели улицы Ворошилова, Каменушка, Хасанская, Ясная, а также городские шлюзы. Обход самых пострадавших участков города и общение с людьми показали, что социальным категориям граждан не уделяется достаточного внимания, а местному населению не хватает гуманитарной помощи. По распоряжению губернатора сюда доставят спальники, питьевую воду, консервы, крупы из краевого резерва.

Темпы аварийно-восстановительных работ также не удовлетворили главу Приморья. По словам Олега Николаевича, они не организованы должным образом. В связи с этим в город доставят четыре передвижные насосные станции. Дальнереченск также получает помощь от одного из местных предприятий – их насосные агрегаты установят на улицах Крупозаводская и Каменушка.

«Кроме того, минприроды края сейчас подбирает стационарные насосные станции, что позволит в автоматическом режиме осуществлять сброс воды», – добавил губернатор.

Только после того, как вода сойдет, административные комиссии приступят к оценке ущерба. Всем пострадавшим от чрезвычайного происшествия выплатят все положенные средства.

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