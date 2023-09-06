В просушке жилых домов Владивостока помогают спасатели

Фото: администрация Владивостока

Специалисты Владивостокской городской поисково-спасательной службы помогают в просушке жилых домов краевой столицы. Спасатели заняты на следующих адресах: Нефтеветка, 4а, Успенского, 96 и 106/1, Стальского, 14 и в районе Спортивной, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу администрации.

Подтопленные во время дождей подвалы, квартиры и подъезды просушивают с помощью специальных тепловых пушек. По каждому из адресов работа ведется до тех пор, пока помещения не высохнут полностью. До этого спасатели были задействованы в откачке воды специальными насосами.

«Проводим осушение подъездов и квартир, – рассказал старший смены Владивостокской городской поисково-спасательной службы Глеб Черепахин. – Работаем там, где после августовских дождей воды было особенно много. Например, на Нефтеветке, 4а на первом этаже воды была примерно по колено. После дождей уже неделю находимся здесь».

Кстати, в мэрии напомнили, что пострадавшие из-за аномальных осадков жители Владивостоке (в разных районах Приморья выпало от двух до четырех месячных норм) могут подать заявление на возмещение ущерба через МФЦ или портал Госуслуг. Обратиться можно и в управление делопроизводства мэрии по адресу Океанский проспект, 15/3 (с понедельника по четверг с 9:30 до 17:00, в пятницу с 9:30 до 16:00, обед с 13:00 до 13:45).

Ранее «КП» писала, что пострадавшим от наводнения жителям Уссурийска могут построить до 200 новых квартир.

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