Президент России Владимир Путин признал Находку городом трудовой доблести

Находка – третий по величине город в Приморье. Фото: Администрация Находкинского городского округа.

Президент России Владимир Путин поддержал идею присвоить одному из крупных населенных пунктов Приморья звание «Город трудовой доблести». Кроме Находки в список вошли другие девять городов страны: Подольск, Владимир, Воткинск, Прокопьевск, Улан-Удэ, Новомосковск, Рязань, Рубцовск, Ханты-Мансийск. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

По словам президента Российской академии наук Геннадия Красникова, Находка, как и Ханты-Мансийск, стала центром добычи и переработки рыбы, а также основным поставщиком рыбных консервов.

Кроме того, Находка, по словам Геннадия Красникова, впервые организовала дальние рыболовные экспедиции к берегам Сахалина и Камчатки, а также внедрила новый формат добычи водных обитателей. Но и это еще не все.

«Жители Находки Приморского края также перечислили значительные суммы в помощь фронту. В 1942 году они собрали свыше двух миллионов рублей на постройку эскадриль».

Президент Российской академии наук также объяснил, почему сформировался именно такой список городов, претендующих на это звание:

«Они заняли значимое место в системе военно-промышленного комплекса, помогли одержать победу, восстановить нашу страну. Их пример вновь подчеркивает важность труда каждого человека для общего дела»

Находка – самый южный город на востоке России, который был основан в 1864 году. Расположен населенный пункт у берегов залива Находка Японского моря на полуострове Трудный, в 166 километра юго-восточнее Владивостока.

Отметим, что звание «Город трудовой доблести» также присвоили и Владивостоку еще в 2010 году. В честь этого на центральной площади приморской столицы установили стелу.

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