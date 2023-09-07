4G билайн в Приморье стал быстрее на 30%

Фото: Пресс-служба ПАО «ВымпелКом».

Данная оптимизация позволяет настроить сеть так, чтобы большее число пользователей одновременно могло пользоваться мобильным интернетом на больших скоростях. Особенность текущей оптимизации в Приморье заключается в том, что для успешного решения задачи была использована частота 2100 МГц, которая обычно используется для связи поколения 3G. билайн частично перенаправил данную частоту в пользу более технологичного 4G LTE, что незамедлительно позитивно отразилось на показателях и реальном клиентском опыте: даже сравнительно тяжелый контент, например, видео, музыка в интернете теперь грузятся быстрее, что делает времяпрепровождение в сети более комфортным.

- Мы гордимся работой, которую провели в Приморье за предыдущие несколько лет. Возможности сети здесь стали значительно шире, чем в соседних регионах, что позволяет нам показывать своим абонентам суперкачество и сервисы. Каждый раз применяя различные технические решения, мы поднимаем для самих себя планку качества связи еще выше. Наши абоненты от этого только выигрывают, - комментирует директор Приморского филиала билайн Андрей Сергиенко.

Один из плюсов рефарминга частот 2100 МГц для абонентов - рост доступности голосовой связи в режиме Voiceover LTE (VoLTE)* - технологии, которая вместе с взаимодополняющей технологией Voiceover Wi-Fi (VoWiFi)** работает на сети билайн в Приморье. Сервисы позволяют в зависимости от ситуации и месторасположения совершать голосовые вызовы через сеть 4G/LTE или домашнюю, гостевую сеть Wi-Fi, что обеспечивает высокое качество голоса, отсутствие посторонних шумов и высокую скорость соединения с собеседником.

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* Голос через LTE. Подробнее - на beeline.ru

** Голос через Wi-Fi. Подробнее - на beeline.ru

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