Запрет на ввоз действует с 9 августа. Фото: Олег УКЛАДОВ

С 9 августа из Японии в Россию стало нельзя вывозить автомобили с объемом двигателя от 1,9 литра, электромобили и гибридные авто. Для приморского рынка, практически полностью ориентированного на поставки подержанных машин с японских аукционов, это стало шоком. Запрещенные ныне авто, по оценкам экспертов, составляли около 80% всего объема продаж. Спустя почти месяц после введения ограничений «Комсомольская правда – Владивосток» спросила у нескольких автодилеров, как рынок чувствует себя сейчас, стоит ли жителям Приморья ждать снижения цен на машины и каковы перспективы у отрасли в будущем.

Дешевле не будет

Собеседники «Комсомолки» сошлись во мнении, что запрет на ввоз автомобилей кардинально изменил рынок. На 15-20% выросли цены на все машины, даже те, что не попали под запрет.

«Санкционные автомобили, которые имеются в наличии, подорожали минимум на четверть. Те машины, которые не попали под санкции, выросли в цене на 10%-15%. В глобальном понимании рынок поставки напрямую под клиента не изменился – цены остались примерно на прежнем уровне. Но некоторые марки автомобилей подорожали. Это особенно касается тех авто, у которых есть гибридные модификации, но после запрета люди обратили внимание на их обычные модификации. К примеру, раньше люди предпочитали Toyota CH-R – гибриды, а сейчас берут бензиновую версию 1,2 литра, и она из-за спроса продается дороже в самой Японии», – рассказал глава компании Priority Auto Константин Тарасов.

Автодилеры знаменитого «Зеленого угла», откуда машины «разлетаются» чуть ли не по всем уголкам России, привели несколько причин роста цен. Это и увеличение ставки Центробанка, и повышение курса доллара, введение утилизационного сбора в России.

«Многие люди не могут прийти к новой реальности и понять, что машины больше не будут стоить столько, сколько стоили раньше. Как показывает практика, автомобили не снижаются в цене <…> Даже машины, которые идут под заказ, будут стоить на уровне нашего рынка. Может быть, немного дешевле – на 3-5%. Имеющееся окно заказа – это негибридные автомобили и до 1,9 литра, и цена на них будет соизмеримая. Но если здесь есть возможность посмотреть и потрогать машину перед покупкой, то там будете получать то, что заказали. Конечно, японские аукционы заслужили доверие за десятилетия работы. Но не надо ожидать, что под заказ привезут машину существенно дешевле, чем она стоит здесь», – считают продавцы «Зеленки».

Пора покупать машину?

Спрос на «японки» вырос после эмбарго, однако несколько снизился из-за завершения сезона отпусков и начала занятий в школах. Это сезонное явление – при чем, ежегодное. Влияет на это, конечно, и колебание курса валют. Чтобы делать выводы о тенденциях рынка, нужно подождать до конца сентября – начала октября.

По мнению автодилеров, тем жителям Приморья, которые планируют покупать автомобиль, затягивать с этим не стоит – дешевле машины уже не станут.

«Сейчас автомобиль – это вклад, лучший способ сохранить деньги. Если есть что-то по хорошей цене – берите. Если у человека есть накопления и он боится их потерять, но не может, например, приобрести квартиру, то самый лучший способ сохранить деньги – покупка машины. И не стоит пытаться накопить средства на авто мечты – все равно догнать цену не получится. Брать нужно то, на что хватает денег или пользоваться кредитами. Можно, конечно, подождать еще. Но через полгода человек купит за миллион ту же машину, которую сегодня можно приобрести тысяч за 800. И других вариантов нет, разве что ездить на автобусе», – отмечают продавцы.

Цены на автомобили, рассказали представители сферы, растут быстрыми темпами. Совсем недавно 30-й «Приус» можно было приобрести за полмиллиона, а сейчас он стоит уже 1,1 миллиона рублей. Еще восемь месяцев назад за эту же сумму можно было приобрести новенького – 50-го.

Откуда теперь ввозим?

По мнению специалистов, рынок переориентируется на параллельный импорт, а также ввоз подержанных китайских автомобилей. Но после долгой «зависимости» от «японок» – а иначе любовь приморцев к ним не назовешь – моделям из КНР доверяют далеко не все.

По словам продавцов с «Зеленки», покупателю непонятно, насколько хорошо в «китайцах» сохраняется металл, электроника, механизмы. Пока нет практики использования подержанных китайских машин и наработанной репутации у них. Если японские аукционы предоставляют определенную гарантию качества, то с китайскими авто придется работать индивидуально, оценивая каждую машину отдельно.

Представитель Priority Auto отметил, что он привык к качеству японских машин и не собирается пересаживаться на «китайцев». Сейчас есть возможность спокойно покупать машины японского производства в Южной Корее. В то же время, по его словам, на ввоз продукции китайского автопрома в Приморье есть определенный спрос. И он только растет.

Активно разрабатываются и схемы параллельного импорта, но пока санкционные автомобили во Владивосток не поступали, хотя это может измениться в ближайшее время. В любом случае, такие машины тоже будут стоить дороже, потому что покупателям придется доплачивать за сложную логистику.

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