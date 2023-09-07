«Еду защищать свои корни»: переехавший в Приморье житель Южной Америки пополнил ряды бойцов СВО

Мужчина с позывным «Бразилец» свободно говорит на четырех языках. Фото: Правительство Приморского края

Фермер-старовер с позывным «Бразилец», несколько лет назад переехавший в Приморье из Южной Америки, решил принять участие в СВО, чтобы защищать Родину и помогать нашим бойцам. Он не мог остаться в стороне, так как считает край своим домом, рассказали в пресс-службе регионального правительства.

В Приморье 60-летний «Бразилец» занимается сельским хозяйством, держит скот неподалеку от поселка Кавалерово. Он признался, что никогда не держал в руках оружия, но будучи патриотом не видел другого выбора. К тому же, во Владивостоке родился его дедушка:

«И вот сейчас пойду защищать свои корни. Наш народ гибнет. С тех пор как я приехал сюда, чувствую обязанность помочь людям. Мои года уже прошли, но чем смогу, тем помогу».

Мужчина уверен, что возраст не станет помехой, и он сможет принести пользу на передовой. Он свободно разговаривает на русском, английском, испанском и португальском языках, и такие навыки могут быть востребованы в зоны проведения спецоперации.

Напомним, что в Приморье активно поддерживают военнослужащих, мобилизованных и их семьи. Помогают бойцам не только краевые власти, но и неравнодушные жители, которые собирают гуманитарные грузы, отправляют автомобили и многое другое.

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