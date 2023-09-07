«Стали точкой притяжения»: города и села Приморья украшают новыми парками и скверами

Парк в Лучегорске. Фото: администрация Пожарского округа.

В Приморье активно развиваются населенные пункты, в которых благоустраивают дворы, скверы и другие места отдыха. Большинство работ проводятся в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Не так давно в Лучегорске Пожарского округа появился парк «Детство», который уже полюбился жителям. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В парке обустроили пешеходные дорожки, поставили лавочки и урны, а также установили освещение. Изюминкой места стали фигуры сказочных героев.

«Считается, если загадать желание какой-то из фигур, оно сбудется», – объясняют местные, почему место также называют Парк желаний.

По словам зампредседателя правительства Приморья Елены Пархоменко, на территориях, которые активно участвуют в проектах благоустройства, созданы и отремонтированы десятки парков и скверов, сотник придомовых территорий:

«Такие программы как «Жилье и городская среда» позволяют создавать комфортные общественные территории в том числе и в небольших отдаленных населенных пунктах. В Приморье уже созданы и отремонтированы десятки парков и скверов, сотни придомовых территорий. При этом жители таких населенных пунктов очень активны в выборе объектов для преображения, о чем говорят результаты онлайн-голосования», – поделилась зампредседателя правительства Приморья Елена Пархоменко.

Зампредседателя правительства Приморья Елена Пархоменко. Фото: КП – Владивосток

Кстати об онлайн-голосованиях. Путем опроса в рамках отбора объектов нацпроекта «Жилье и городская среда» в Спасске-Дальнем выбрали территории для благоустройства: сквер «Юбилейный» и площадь у вокзала, а парк имени Андрея Борисова обновят благодаря победе во Всероссийском конкурсе малых городов.

Новый сквер получили и жители микрорайона ЛДК в Дальнереченске. Приводить его в порядок начали еще в прошлом году. Здесь уже обустроили пешеходную зону, дренажную систему, провели освещение, установили спортивную и детскую площадки. На 2024 запланировано озеленение северной части.

Сквер в микрорайоне ЛДК в Дальнереченске. Фото: Иван ДЯКИН/правительство Приморского края

«Сквер уже стал точкой притяжения жителей микрорайона. Практически в любую погоду он собирает и молодых, и пожилых наших граждан», – рассказал глава города Сергей Старков.

Всего в этом году в Дальнереченске появится три новые общественные территории. Губернатор Приморья Олег Кожемяко отметил, что этот город в сфере благоустройства занимает лидерскую позицию, так как активно включается во все программы по созданию комфортной среды:

«Это совместная работа администрации муниципалитета и жителей по всем проектам, которые реализуются по федеральным и краевым программам. Ведется комплексная работа по благоустройству города. Мы, со своей стороны, в следующем году направим деньги на ремонт стадиона, город уже подготовил проектно-сметную документацию. Готовим документы и на ремонт крыши и сетей Дворца культуры. Направляем деньги и на ремонт дорог. Эту работу мы будем продолжать».

Губернатор Приморья Олег Кожемяко. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

В порядок приводят и общественные места в столице Приморья. Так, в пригороде Владивостока в поселке Трудовом завершили благоустройство сквера на Лермонтова. Здесь возвели сцену для праздников и концертов, отремонтировали пешеходные дорожки, установили лавочки и урны, провели освещение, а также обустроили площадки для детей и спортсменов.

«Это место всегда привлекало жителей. Теперь здесь есть возможность не только гулять, но и проводить общественные мероприятия, концерты и праздники. Мы продумали пешеходные связи и новое освещение. Ребята уже опробовали новый памп-трек», – отметила вице-мэр Дарья Стегний.

Кстати, благоустраивают во Владивостоке и другие места отдыха, в рамках проекта обновляют озеро на Сафонова и парк имени Сергея Лазо.

Завершилось благоустройство сквера в поселке Трудовое. Фото: Администрация Владивостока

Отметим, что в крае кроме нацпроекта «Жилье и городская среда» реализуются и другие программы: «1000 дворов», инициированная губернатором, федеральная «1000 дворов Дальнего Востока» от Минвостокразвития РФ, всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды, краевой конкурс «Твой проект».

Еще весной этого года 23 мая при участии губернатора региона во Владивостоке состоялся форум «Живем в Приморье. Решаем вместе», Второй раз в дальневосточной столице он состоялся 7 июля, а затем его организовывали и в других городах: 12 июля в Уссурийске, 3 августа в Дальнереченске, 23 августа в Находке.

Форумы объединили представителей ТОС из разных муниципалитетов Приморья, на финансирование которым выделили 280 миллионов рублей. Всего в крае существует 280 групп активистов, которые работают для улучшения своих придомовых территорий.

Для координации деятельности ТОС был создан Центр гражданских инициатив. Специалисты помогают решить активным жителям юридические и методические вопросы, рассказывают, как создать свое самоуправление, определить его границы и многое другое.

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