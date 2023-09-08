Девушка спасла топорка от жестоких хулиганов в Петропавловске-Камчатском

Топорки – птицы рода тупики. Фото: принприроды Камчатки

В Петропавловске-Камчатском девушка спасла от живодеров топорка. Северную морскую птицу накормили, напоили и выпустили в естественную среду обитания. Подробности спасения животного – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Девушка прогуливалась по берегу Авачинской бухты в центре города, когда увидела маленького топорка, которого забрасывали галькой хулиганы. Птица не могла от них улететь. Возмутившись жестоким обращением с животным, она поймала тупика и отнесла его домой, после чего сообщила о находке в краевую службу по охране животного мира. Кстати, фотографии топорика в своем канале даже опубликовало министерство природы Камчатки.

Приехавшие госинспектора показали птицу ветеринарам, а те обнаружили, что топорок совершенно здоров и не ранен, просто очень сильно напуган. Ему дали время успокоиться, предложили воду и рыбу, чтобы он мог подкрепиться. После этого птицу вывезли на берег моря и выпустили в ее обычную среду обитания.

Топорки или, как их еще называют, топорики – это многочисленная птица рода тупики, распространенная по северному побережью Тихого океана в Азии и Северной Америки. В зимнее время может достигать берегов Калифорнии и Японии. Гнездится большими колониями. Птица хорошо держится в воздухе, но для взлета ей нужно долго разгоняться с воды.

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