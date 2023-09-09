Нас встречали с хлебом и солью: за две недели команда автопробега «Открываем Дальний» посетила пять регионов ДФО

Стартовал автопробег из Улан-Удэ. Фото: Ярослав ЮРИН

Завершился автопробег «Комсомольской правды» и Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики «Открываем Дальний». Стартовал он из Улан-Удэ, а конечным пунктом стала столица Приморья. Команда журналистов и блогеров побывала в Забайкалье, Приамурье, Хабаровском крае, посетила различные предприятия и полюбовалась достопримечательностями. О том, что запомнилось участникам этого большого события, читайте в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Участники посетили различные предприятия ДФО. Фото: Ярослав ЮРИН

На трех внедорожниках журналисты и блогеры за две недели посетили пять регионов Дальнего Востока. Каждый из них запомнился участникам чем-то своим: масштабными предприятиями, приветливыми жителями или природными просторами ДФО.

В автопробег из Улан-Удэ до Владивостока отправились корреспонденты и представители – Юрий Кораблев, Валерия Панина, Михаил Фролов, Григорий Леорда и Андрей Минаев; тревел-блогеры Богдан Булычев, Валерия Подковырова, Роман Ковригин, Игорь Ягубков и Александр Никулин.

Цель автопробега – не просто посетить предприятия и пообщаться с сотрудниками, но и рассказать о них жителям всей России.

Конечной точкой путешествия стал Владивосток. Фото: Ярослав ЮРИН

«Этот автопробег направлен в первую очередь на маркетинговую историю, связанную с мерами поддержки для бизнеса. Команда посетила пять регионов, побывала на предприятиях резидентов территорий опережающего развития и Свободного порта», – отметил врио директора «КРДВ Приморье» Алексей Дунаев.

врио директора «КРДВ Приморье» Алексей Дунаев. Фото: Ярослав ЮРИН

У каждого из участников автопробега была своя причина отправиться в столь длительное, но увлекательное путешествие.

«Я решился, потому что знал, что второго такого шанса проехать по стольким регионам не будет. Конечно, мы устали, преодолели несколько тысяч километров, много общались с людьми. Но уже здесь, во Владивостоке, понимаешь, что путь пройден, и вспоминать ты его будешь еще долго», – рассказал корреспондент «Комсомолки» Юрий Кораблев.

Корреспондент «Комсомольской правды» Юрий Кораблев. Фото: Ярослав ЮРИН

С уверенностью можно сказать, что путешествие понравилось всем участникам, ведь многие впервые приехали на Дальний Восток, а те, кто уже здесь бывал, рад возможности вернуться.

«Я во Владивостоке уже второй раз, и хочу сказать, что поездка на Дальний Восток – это всегда круто. Я удивился, какая у нас огромная страна, все две недели казалось, что она не кончается. Приморская столица для меня самая разноплановая», – поделился впечатления блогер Александр Никулин.

Блогер Александр Никулин. Фото: Ярослав ЮРИН

О своих впечатлениях рассказал и другой участник проекта:

«Встречали на везде по-разному: и хлебом с солью, и выступлениями ансамблей с традиционными песнями. Больше всего мне запомнились встречи с участниками программ «Дальневосточный гектар» и «Дальневосточная ипотека», потому что приятно видеть, что давняя мечта человека наконец сбылась. Мы также общались с жителями поселка Новобурейский в Амурской области, где была построена лыжная трасса и куда приезжают тренироваться не только с Приамурья, но и из Якутии».

У каждого была своя причина отправиться в поездку. Фото: Ярослав ЮРИН

Конечно, не обошлось в дороге и без казусов:

«Один из нашей экипажей забыл заправиться, всем пришлось остановиться и решить, что делать. Буквально в течение двух минут остановился попутная машина, у нас спросили, чем помочь, дали чуть-чуть топлива. Мы бы и сами справились, но удивительно, насколько теплые и отзывчивые люди».

Команда объехала половину страны. Фото: Ярослав ЮРИН

Как уже упоминалось, конечной точкой автопробега стал Владивосток. Само путешествие закончилось, но вот работа – нет, ведь теперь журналистов и блогеров ждут интересные мероприятия на VIII Восточном экономическом форуме.

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