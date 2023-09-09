Филиппины и Приморье может связать прямой рейс

Встреча прошла 9 сентября. Фото: Администрация Владивостока

В субботу, 9 сентября, мэр Владивостока Константин Шестаков встретился с главой Себу господином Майклом Лопес Рама и делегацией Республики Филиппины. Ключевыми вопросами для обсуждения стали туризм и прямой авиарейс, рассказали в пресс-службе администрации приморской столицы. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Ране мэр Рама уже посещал Санкт-Петербург, но вот во Владивостоке он оказался впервые.

«Искренне надеюсь, что у вас останутся самые приятные впечатления от города и вашего визита. В прошлом году в онлайн формате мы подписали Соглашение о дружбе и сотрудничестве между нашими городами и договорились активно сотрудничать по таким направлениям, как экономика, образование, туризм, предпринимательство, спорт, молодежная политика», – отметил Константин Шестаков.

В приморской столице нередко проходят интересные события, которые привлекают не только местных жителей, но и гостей. Поэтому власти Владивостока заинтересованы в том, чтобы город посещало больше туристов, в том числе молодежь, студенты и творцы.

Власти Владивостока заинтересованы в том, чтобы город посещало больше туристов. Фото: Администрация Владивостока

Не секрет, что владивостокцы любят путешествовать по филиппинским островам, поэтому на встрече Константин Шестаков и Майкл Лопес Рама обсудили запуск прямых воздушных рейсов из Себу в столицу Дальнего Востока.

Владивосток Майкл Лопес Рама посетил впервые. Фото: Администрация Владивостока

По словам главы филиппинского города, Себу – старейший город государства, который оказывается в списках лучших направлений для отдыха и туризма. Вопрос о создании прямого рейса находится на стадии проработки, но, если будет дан положительный ответ, перевозкой пассажиров займется компания Cebu Pacific Air.

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