Во Владивостоке течение унесло в открытое море девочку на надувном единороге

Девочка едва не оказалось под мостом в районе Де-Фриза. Фото: принтскрин видео.

В столице Приморье произошло ЧП: маленькую девочку унесло в море. Малышка едва не оказалась под мостом, который ведет из Де-Фриза во Владивосток, но на помощь ей поспешили шестиклассники. Историей спасения поделились очевидцы в социальных сетях. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Случилось все на пляже на станции «Санаторная». Девочка купалась в море на надувном единороге, но неожиданно течение начало уносить ее далеко от берега. Мама не успела вовремя отреагировать и все же она не могла оставить ребенка в беде. Но видимо все тот же сильный поток воды мешал ей нагнать свое чадо.

В это же время в акватории ученики 6 «Б» класс школы №80 проходили мастер-класс по гребле на драконах. Вместе с тренером ребята отправились выручать девочку, а затем на лодке вернули ее на берег.

Позже приехали сотрудники МЧС и скорой помощи, но жизни и здоровью ребенка ничего не угрожало.

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