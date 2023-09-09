Выборы стартовали 8 сентября. Фото: Ростислав САХАЛИНОВ

Минувшим днем, 8 сентября, в Приморье стартовали выборы губернатора. Жители края активно голосуют и из пяти кандидатов выбирают того, кого ходят видеть в должности главы региона. О том, сколько уже людей заполнили бюллетени – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Явка на выборах губернатора Приморья 8-9 сентября 2023

Как рассказали корреспонденту «Комсомолки», который также не остался в стороне и пошел на выборы, основной поток людей пришел утром, 9 сентября, особенно много было тех, кто собирается на дачу. Но и минувшим днем жителей было не мало.

По словам руководителя избирательной комиссии края Сергея Советникова, в первый день голосования явка на 20:00 составила более 18%.

«Если мы посмотрим на 2021 год, когда тоже были выборы и большое трехдневное голосование в крае, то там было более 12%. Мы идем достаточно неплохо. У избирателей есть интерес к выборам», – отметил глава избиркома.

В субботу, 9 сентября, количество прибывших на выборы на 15:00 увеличилось до 26,74%.

Некоторые избирательные пункты разместились в школах. Фото: Ярослав ЮРИН

Главное о кандидатах на выборах губернатора Приморья

В 2023 году на пост губернатора Приморья претендуют пять человек:

– действующий губернатор Приморья Олег Кожемяко, «Единая Россия»;

– действующий депутат думы Владивостока, ЛДПР, президент Ассоциации рекламных компаний «Основа» Инна Кошелева;

– «Коммунисты России». Место работы – главный редактор «СНГ – Медиа» Александр Андони;

– директор ООО «ЭКО Система», «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» Кирилл Рудюк;

– президент Федерации рукопашного боя Уссурийска от Казачьей партии РФ Денис Ковалев.

Продлятся выборы до 10 сентября. Фото: Ярослав ЮРИН

Как работают и когда закроются участки в Приморье

В Приморье открылись 1279 участков, где люди могут проголосовать за будущего губернатора края. Досрочно голосование провели в нескольких селах Красноармейского района и населенных пунктах Хасанского округа из-за сильных ливней, которые ранее обрушились на регион.

С 1 по 4 сентября свой голос отдали жители Приморья, которые сейчас находятся на передовой и выполняют задачи спецоперации.

Информация о том, где находится ваш избирательный участок, находится на сайте избиркома Приморья.

В Приморье открылись 1279 участков. Фото: Ярослав ЮРИН

Как принять участие в электронном голосовании в Приморье

Как поделилась председатель ЦИК РФ Элла Памфилова во время своего весеннего визита в край, в этом году в Приморье не предусмотрена возможность дистанционного голосования.

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