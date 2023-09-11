Второе место досталось Инне Кошелевой. Фото: Ярослав ЮРИН

В Приморье завершились выборы губернатора, которые стартовали 8 сентября и закончились 10 числа. Сейчас комиссии подсчитывают голоса, но предварительные итоги уже известны. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Предварительные итоги голосования на выборах губернатора Приморья-2023

Согласно информации краевой избирательной комиссии, было отработано 94% бюллетеней. Результаты показали, что лидирующую позицию занимает Олег Кожемяко, которого выбрали 72,97% жителей. Второе место досталось Инне Кошелевой – за нее отдали 9,75%, третье место – Александру Андони (5,98%), на четвертой позиции оказался Кирилл Рудюк (4,63%), а на последней – Денис Ковалев (3,85%).

Явка на выборах губернатора Приморья в 2023 году

В воскресенье, 10 сентября, на 18:00 явка избирателей достигла 43,17%, то есть 620 395 приморцев. Как отметила председатель избирательной комиссии края Татьяна Гладких, в 2018 году в это же время количество прибывших составило 39,57%.

Лидером по явке среди муниципалитетов края 10 сентября на 18:00 стал Шкотовский округ – 64,47%, на втором месте оказался Дальнереченский район (63,28%), на третьем – Кировский район (62,53%), на четвертом – Большой Камень (60,4%), и на последнем – Черниговский район (57,91%). В столице Приморья проголосовали от 24,8 до 83,86%.

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