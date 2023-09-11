Сохранять камчатских соколов на ВЭФ решили всем миром

В Дом Сокола привезли живых редких птиц с Камчатки. Фото: Мария КАЮРОВА

В рамках VIII Восточного экономического форума во Владивостоке прошел первый международный форум «День сокола», посвященный проблемам сохранения краснокнижных видов пернатых хищников – кречета, балобана и сапсана. Итогом форума стало принятие Рамочной декларации о намерениях по сохранению кречета. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

ВЭФ стартовал 10 сентября и продлится до 13 сентября. Фото: Мария КАЮРОВА

Сокол – птица важная, в прямом и переносном смысле. На Улице Дальнего Востока в рамках «Восточного» показывают живых редких пернатых. Гостям павильона «Дом Сокола»расскажут об особенностях хищных птиц семейства соколиных, угрозе исчезновения популяции кречета, мерах поддержки и истории соколиной охоты. Эта часть улицы, кстати, уже стала самой посещаемой в первые дни ВЭФ.

А провести международный форум «День сокола» предложил на прошлом Восточном форуме губернатор Камчатки Владимир Солодов. И это не случайно, ведь на полуострове обитают лучшие в мире соколы-кречеты очень светлой или полностью белой окраски, считающиеся непревзойденными охотниками на Аравийском полуострове и в странах Ближнего Востока. И именно здесь построен первый в России центр по искусственному воспроизводству этих птиц «Камчатка», который должен положить конец варварскому контрабандному вывозу охраняемых законом пернатых из нашей страны. Эту идею поддержали президент России Владимир Путин и Правительство России.

Сокол – птица важная. Фото: Ярослав ЮРИН

Проблемы сохранения соколов специалисты обсуждали в течение всего дня. В дискуссиях приняли участие соколятники не только из России, но и тех стран, где пернатые хищники живут в дикой природе или используются в традиционной охоте. В форуме участвовали орнитологи из Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Казахстана, Киргизии, Монголии, а также из международных организаций по охране соколов и дроф.

Ученые и любители птиц обменялись знаниями об истории соколиной охоты и ее значении, как объекта культурного нематериального наследия человечества, о методиках молекулярно-генетических исследований популяции соколов, позволяющих надежно отличить диких птиц от выведенных в питомниках. Рассказали на мероприятии и об особенностях искусственного воспроизводства крылатых охотников в центрах по разведению, борьбе с браконьерством.

Провести международный форум «День сокола» предложил губернатор Камчатки Владимир Солодов. Фото: Мария КАЮРОВА

Специальный представитель Президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов сообщил, что в России достигнуты серьезные успехи по борьбе с браконьерством в отношении особо охраняемых видов животных за счет введения уголовной ответственности за оборот даже дериватов редких видов – зубов, когтей, шкур. Этот же подход Сергей Иванов предложил применить и в отношении кречетов.

Особенное внимание было уделено первым результатам деятельности центра «Камчатка». С ним специалисты связывают надежды по восстановлению популяций белого кречета, подорванной браконьерским отловом редкой птицы для вывоза ее в Аравийские страны. Орнитологи рассчитывают, что выращенные в центре птицы смогут заменить собой диких соколов, ведь легально купить птицу из питомника гораздо проще, чем пытаться заполучить отловленную в природе браконьерами. Чтобы продемонстрировать это, в рамках Дня Сокола будет проведен первый в России аукцион по продаже кречетов из центра «Камчатка» с участием представителей аравийских стран.

Проблемы сохранения соколов специалисты обсуждали в течение всего дня. Фото: Мария КАЮРОВА

Перспективы у такой работы есть. Сейчас в Европе ежегодно выращивают для продажи в Саудовскую Аравию, ОАЭ, Катар, Оман и Йемен 5-8 тысяч соколов. При этом из России вывозится не более 7% от общемирового количества выращенных птиц. Поэтому отечественным соколятникам есть куда двигаться.

Тем более, что соколиный центр «Камчатка» демонстрирует просто удивительные результаты в воспроизводстве соколов. Сразу после того, как первые птицы попали сюда, они начали создавать пары. За первый год работы, 2022-й, в центре появилось пять птенцов, в 2023 здесь родилось уже 17 молодых соколов.

«По плану мы должны были получить птенцов через четыре-пять лет. Но они у нас появились практически сразу. Я показывал видео из вольеров своим друзьям-орнитологам, и они говорили, что это просто чудо. Видимо, помогли строители, которые очень тщательно подходили к созданию центра, учитывая все мои пожелания. Но самое главное – кречет просто вернулся домой», – сказал Шухрат Разаков, директор соколиного центра «Камчатка».

«Мы находимся только в начале пути, потому что нам нужно увеличить количество птиц до 200 пар или 400 особей, то есть, примерно, в четыре раза», – рассказал губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

Камчатский губернатор считает, что создания центра или даже сети центров недостаточно для сохранения соколов. Дополнительно нужна криминализация нелегальной добычи пернатых, чтобы это деяние из административного перешло в разряд уголовного, нужно введение на международном уровне моратория на покупку птиц без документов, подтверждающих их происхождение и, конечно, развитие системы особо охраняемых природных территорий.

По словам заместителя министра природных ресурсов России Сергея Аноприенко, система особо охраняемых природных территорий России насчитывает больше 12 тысяч объектов, из которых 300 – федерального значения, общей площадью больше 75 миллионов гектар. Места обитания кречета, сапсана и балобана находятся в 19 особо охраняемых природных территорий площадью 13 миллионов гектаров.

Тем не менее министерство рассматривает возможность расширения системы особо охраняемых природных территорий Камчатки для улучшения охраны кречетов.

Сергей Аноприенко также представил рамочную декларацию о намерениях по сохранению кречета, которую разработали совместно специалисты Минприроды России и природоохранных ведомств Китая, Кыргызстана, Казахстана, Объединенных Арабских Эмиратов, Монголии. Документом предусмотрено сотрудничество по предотвращению браконьерского вылова соколов, контрабандной торговли им. Будет оказана социально-экономическая помощь регионам, в которых обитает сокол, чтобы снизить привлекательность нелегальной добычи птиц. В декларации уделено внимание развитию питомников для соколиных и проведению мероприятий по экологическому просвещению населения о сохранении редких птиц в тех местах, где эти животные обитают.

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